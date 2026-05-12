メディアリンクス <6659> [東証Ｓ] が5月12日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の8.5億円の赤字→14.5億円の赤字(前の期は5.6億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の4.9億円の赤字→10.9億円の赤字(前年同期は1億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

連結売上高につきましては、前回発表予想比2.5%増加の2,337百万円となりました。損益面では、営業損失は877百万円（前回発表予想は780百万円の営業損失）、経常損失は894百万円（前回発表予想は800百万円の経常損失）となり、旧型製品の販売終了の決定に伴う棚卸資産評価損として503百万円を特別損失に計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純損失は1,454百万円（前回発表予想は850百万円の当期純損失）となる見通しです。※上記に記載した数値は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。