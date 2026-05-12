[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1310銘柄・下落1553銘柄（東証終値比）
5月12日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2950銘柄。東証終値比で上昇は1310銘柄、下落は1553銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが97銘柄、値下がりは122銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は380円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3936> ＧＷ 193 +37（ +23.7%）
2位 <2483> 翻訳センター 2185 +392（ +21.9%）
3位 <5341> アサヒエイト 393 +65（ +19.8%）
4位 <7927> ムトー精工 2222 +305（ +15.9%）
5位 <6335> 東京機 602 +82（ +15.8%）
6位 <8558> 東和銀 1250 +164（ +15.1%）
7位 <6472> ＮＴＮ 499 +63.9（ +14.7%）
8位 <4971> メック 12750 +1560（ +13.9%）
9位 <4419> フィナＨＤ 1415 +160（ +12.7%）
10位 <3793> ドリコム 470 +52（ +12.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6862> ミナトＨＤ 2840 -790（ -21.8%）
2位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3080 -680.0（ -18.1%）
3位 <6728> アルバック 9400 -1920（ -17.0%）
4位 <7018> 内海造 9655 -1955（ -16.8%）
5位 <6644> 大崎電 1802.2 -345.8（ -16.1%）
6位 <6402> 兼松エンジ 1515 -288（ -16.0%）
7位 <5715> 古河機金 3610 -605（ -14.4%）
8位 <6504> 富士電機 12925 -2000（ -13.4%）
9位 <5726> 大阪チタ 2256.3 -291.7（ -11.4%）
10位 <6479> ミネベア 3233.1 -332.9（ -9.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6472> ＮＴＮ 499 +63.9（ +14.7%）
2位 <4911> 資生堂 3521 +217.0（ +6.6%）
3位 <7733> オリンパス 1630 +89.5（ +5.8%）
4位 <6367> ダイキン 25000 +890（ +3.7%）
5位 <4689> ラインヤフー 425 +14.9（ +3.6%）
6位 <7004> カナデビア 1313 +45（ +3.5%）
7位 <4452> 花王 5920 +111（ +1.9%）
8位 <7731> ニコン 2200 +40.5（ +1.9%）
9位 <7741> ＨＯＹＡ 27692 +407（ +1.5%）
10位 <7186> 横浜ＦＧ 1619 +20.5（ +1.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3080 -680.0（ -18.1%）
2位 <6504> 富士電機 12925 -2000（ -13.4%）
3位 <6479> ミネベア 3233.1 -332.9（ -9.3%）
4位 <6963> ローム 3600 -367（ -9.3%）
5位 <6471> 日精工 1300 -79.0（ -5.7%）
6位 <4507> 塩野義 3001 -170.0（ -5.4%）
7位 <2432> ディーエヌエ 2530 -131.0（ -4.9%）
8位 <6753> シャープ 565 -27.8（ -4.7%）
9位 <6752> パナＨＤ 3270 -135.0（ -4.0%）
10位 <6305> 日立建機 5230.1 -212.9（ -3.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3936> ＧＷ 193 +37（ +23.7%）
2位 <2483> 翻訳センター 2185 +392（ +21.9%）
3位 <5341> アサヒエイト 393 +65（ +19.8%）
4位 <7927> ムトー精工 2222 +305（ +15.9%）
5位 <6335> 東京機 602 +82（ +15.8%）
6位 <8558> 東和銀 1250 +164（ +15.1%）
7位 <6472> ＮＴＮ 499 +63.9（ +14.7%）
8位 <4971> メック 12750 +1560（ +13.9%）
9位 <4419> フィナＨＤ 1415 +160（ +12.7%）
10位 <3793> ドリコム 470 +52（ +12.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6862> ミナトＨＤ 2840 -790（ -21.8%）
2位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3080 -680.0（ -18.1%）
3位 <6728> アルバック 9400 -1920（ -17.0%）
4位 <7018> 内海造 9655 -1955（ -16.8%）
5位 <6644> 大崎電 1802.2 -345.8（ -16.1%）
6位 <6402> 兼松エンジ 1515 -288（ -16.0%）
7位 <5715> 古河機金 3610 -605（ -14.4%）
8位 <6504> 富士電機 12925 -2000（ -13.4%）
9位 <5726> 大阪チタ 2256.3 -291.7（ -11.4%）
10位 <6479> ミネベア 3233.1 -332.9（ -9.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6472> ＮＴＮ 499 +63.9（ +14.7%）
2位 <4911> 資生堂 3521 +217.0（ +6.6%）
3位 <7733> オリンパス 1630 +89.5（ +5.8%）
4位 <6367> ダイキン 25000 +890（ +3.7%）
5位 <4689> ラインヤフー 425 +14.9（ +3.6%）
6位 <7004> カナデビア 1313 +45（ +3.5%）
7位 <4452> 花王 5920 +111（ +1.9%）
8位 <7731> ニコン 2200 +40.5（ +1.9%）
9位 <7741> ＨＯＹＡ 27692 +407（ +1.5%）
10位 <7186> 横浜ＦＧ 1619 +20.5（ +1.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3080 -680.0（ -18.1%）
2位 <6504> 富士電機 12925 -2000（ -13.4%）
3位 <6479> ミネベア 3233.1 -332.9（ -9.3%）
4位 <6963> ローム 3600 -367（ -9.3%）
5位 <6471> 日精工 1300 -79.0（ -5.7%）
6位 <4507> 塩野義 3001 -170.0（ -5.4%）
7位 <2432> ディーエヌエ 2530 -131.0（ -4.9%）
8位 <6753> シャープ 565 -27.8（ -4.7%）
9位 <6752> パナＨＤ 3270 -135.0（ -4.0%）
10位 <6305> 日立建機 5230.1 -212.9（ -3.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース