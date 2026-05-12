　5月12日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2950銘柄。東証終値比で上昇は1310銘柄、下落は1553銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが97銘柄、値下がりは122銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は380円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3936>　ＧＷ　　　　　　　　193　　 +37（ +23.7%）
2位 <2483>　翻訳センター　　　 2185　　+392（ +21.9%）
3位 <5341>　アサヒエイト　　　　393　　 +65（ +19.8%）
4位 <7927>　ムトー精工　　　　 2222　　+305（ +15.9%）
5位 <6335>　東京機　　　　　　　602　　 +82（ +15.8%）
6位 <8558>　東和銀　　　　　　 1250　　+164（ +15.1%）
7位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　　499　 +63.9（ +14.7%）
8位 <4971>　メック　　　　　　12750　 +1560（ +13.9%）
9位 <4419>　フィナＨＤ　　　　 1415　　+160（ +12.7%）
10位 <3793>　ドリコム　　　　　　470　　 +52（ +12.4%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6862>　ミナトＨＤ　　　　 2840　　-790（ -21.8%）
2位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 3080　-680.0（ -18.1%）
3位 <6728>　アルバック　　　　 9400　 -1920（ -17.0%）
4位 <7018>　内海造　　　　　　 9655　 -1955（ -16.8%）
5位 <6644>　大崎電　　　　　 1802.2　-345.8（ -16.1%）
6位 <6402>　兼松エンジ　　　　 1515　　-288（ -16.0%）
7位 <5715>　古河機金　　　　　 3610　　-605（ -14.4%）
8位 <6504>　富士電機　　　　　12925　 -2000（ -13.4%）
9位 <5726>　大阪チタ　　　　 2256.3　-291.7（ -11.4%）
10位 <6479>　ミネベア　　　　 3233.1　-332.9（　-9.3%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　　499　 +63.9（ +14.7%）
2位 <4911>　資生堂　　　　　　 3521　+217.0（　+6.6%）
3位 <7733>　オリンパス　　　　 1630　 +89.5（　+5.8%）
4位 <6367>　ダイキン　　　　　25000　　+890（　+3.7%）
5位 <4689>　ラインヤフー　　　　425　 +14.9（　+3.6%）
6位 <7004>　カナデビア　　　　 1313　　 +45（　+3.5%）
7位 <4452>　花王　　　　　　　 5920　　+111（　+1.9%）
8位 <7731>　ニコン　　　　　　 2200　 +40.5（　+1.9%）
9位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　　27692　　+407（　+1.5%）
10位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1619　 +20.5（　+1.3%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 3080　-680.0（ -18.1%）
2位 <6504>　富士電機　　　　　12925　 -2000（ -13.4%）
3位 <6479>　ミネベア　　　　 3233.1　-332.9（　-9.3%）
4位 <6963>　ローム　　　　　　 3600　　-367（　-9.3%）
5位 <6471>　日精工　　　　　　 1300　 -79.0（　-5.7%）
6位 <4507>　塩野義　　　　　　 3001　-170.0（　-5.4%）
7位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2530　-131.0（　-4.9%）
8位 <6753>　シャープ　　　　　　565　 -27.8（　-4.7%）
9位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 3270　-135.0（　-4.0%）
10位 <6305>　日立建機　　　　 5230.1　-212.9（　-3.9%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース