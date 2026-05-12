DeNAの木村洋太球団社長が12日、山本祐大選手のトレード決定について、その理由を明かしました。

木村球団社長はまずトレードを決定した理由について「今年優勝するため、中長期強いチームであり続けるため。投手陣がしばらく課題になっていた。直近は外国人選手だらけの先発陣。日本人選手で投手の選手層の厚みをつくるのが最重要課題との認識」と語りました。

トレードでソフトバンクに移籍する山本祐大選手は、DeNAの主力捕手。それだけに今回のトレードは注目度が高く、驚きを持って受け止められました。チームが山本選手に対して下していた評価や決定に至るまでの経緯に話題が及ぶと、木村球団社長は「我々として、山本祐大選手を積極的に出したいという思いはずっとない。先発投手陣がほしいという強い思いが常にあった。ほとんどの球団さんと情報交換するなかで、ソフトバンクさんから強い要望があった」と経緯を明かしました。

また、木村球団社長は、この決断が球団にとって難しく重要なものだったことも強調。「主力捕手という非常に重要な選手を出す以上、目先のことだけで判断できるものではなかった」と述べ「(今季リーグ戦が)約4分の1が終わって5割。リーグ優勝のために、上との差を考え、課題を埋めていかないとリーグ優勝が遠のいてしまう可能性があった」と危機感も口にしました。

山本選手の放出は、木村球団社長の個人的な感情として「別れに感傷的になることはある」と言及する一幕も。木村球団社長自ら、山本選手に対して「9年間の貢献を感謝を伝えましたし、主力の捕手になって、チームがAクラスで居続けられているのは、彼の存在があってこそだと思ったので、その感謝は伝えさせていただいた」とその評価と感謝の思いを伝えたことを明かしました。

また新たなメンバーで戦う意気込みとして、代わりにソフトバンクから加入する尾形崇斗投手、井上朋也選手についても、「(尾形投手は)春先も先発調整していて、100球投げても150キロを投げられるような球の力が非常にある投手。今のDeNAに足りない部分を補ってくれる。(井上選手は)若い大砲。今後の主軸を担ってくれるような存在として期待」と語ると、所属する捕手のさらなる成長にも期待を込め「松尾汐恩選手も力があるキャッチャーだと評価している。戸柱恭孝選手も含め、山本祐大選手が抜けた穴を感じさせないような活躍をして欲しい」と述べました。