『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3、11月11日よりPrime Videoで独占配信
ドラマシリーズ『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3が、11月11日よりPrime Videoにて独占配信開始。ビジュアルが解禁された。
【写真】『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン2場面写真（43枚）
全世界で1億8500万人以上の視聴者を獲得した本シリーズ。シーズン1と2は、全米の映画評論サイトのRotten Tomatoesで、批評家の高評価を示す、“Certified Fresh”を獲得している。
『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』は、「中つ国」の歴史上でも伝説的な＜第二紀＞のヒーローたちを初めて映像化した作品で、J・R・R・トールキン氏の『ホビット』や、『ロード・オブ・ザ・リング』の遥か数千年前を舞台にした壮大な物語。偉大な力の創造、王国の栄枯、ヒーローたちの試練、そして全世界を闇で覆うトールキン氏が生み出した最強のヴィラン、これらすべてが観るものを、＜第二紀＞の世界に誘う。
平和な時代から物語は始まり、おなじみのキャラクターたちと新たなキャラクターたちが次第に、長い間恐れられていた「中つ国」の悪の再来に立ち向かっていく様子が描かれる。
シーズン2の出来事から数年後を舞台に、シーズン3はエルフとサウロンの戦争の頂点で展開。冥王サウロンは、戦争に勝利し、すべての民を支配し、ついに「中つ国」 全土を統治するための力を与える「一つの指輪」を作り上げようとする。
シーズン3は、ショーランナー兼エグゼクティブプロデューサーのJ.D.ペイン氏＆パトリック・マッケイ氏が制作。エグゼクティブプロデューサーのリンジー・ウェバー氏、ジャスティン・ドブル氏、ケイト・ヘイゼル氏、エグゼクティブプロデューサー兼監督のシャーロット・ブランドストロム氏が参加。マシュー・ペンリー＝デイビー氏がプロデューサー、アリー・オリアリー氏、ティム・キーン氏、アンドリュー・リー氏が共同プロデューサーを務める。
『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3は11月11日よりPrime Videoにて独占配信。
【写真】『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン2場面写真（43枚）
全世界で1億8500万人以上の視聴者を獲得した本シリーズ。シーズン1と2は、全米の映画評論サイトのRotten Tomatoesで、批評家の高評価を示す、“Certified Fresh”を獲得している。
『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』は、「中つ国」の歴史上でも伝説的な＜第二紀＞のヒーローたちを初めて映像化した作品で、J・R・R・トールキン氏の『ホビット』や、『ロード・オブ・ザ・リング』の遥か数千年前を舞台にした壮大な物語。偉大な力の創造、王国の栄枯、ヒーローたちの試練、そして全世界を闇で覆うトールキン氏が生み出した最強のヴィラン、これらすべてが観るものを、＜第二紀＞の世界に誘う。
シーズン2の出来事から数年後を舞台に、シーズン3はエルフとサウロンの戦争の頂点で展開。冥王サウロンは、戦争に勝利し、すべての民を支配し、ついに「中つ国」 全土を統治するための力を与える「一つの指輪」を作り上げようとする。
シーズン3は、ショーランナー兼エグゼクティブプロデューサーのJ.D.ペイン氏＆パトリック・マッケイ氏が制作。エグゼクティブプロデューサーのリンジー・ウェバー氏、ジャスティン・ドブル氏、ケイト・ヘイゼル氏、エグゼクティブプロデューサー兼監督のシャーロット・ブランドストロム氏が参加。マシュー・ペンリー＝デイビー氏がプロデューサー、アリー・オリアリー氏、ティム・キーン氏、アンドリュー・リー氏が共同プロデューサーを務める。
『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3は11月11日よりPrime Videoにて独占配信。