賞金20万円＋約6カ月のギャラリー展示、プロアマ不問！ Brillia「Brillia Art Award Wall 2026」

記事ポイント マンションブランド「Brillia」による平面作品の公募展「Brillia Art Award Wall 2026」の作品募集が2026年5月12日より開始されます年齢・国籍・プロアマ問わず応募可能で、入賞2組には各20万円の賞金と「Brillia Gallery 新宿」での約6カ月間の展示機会が贈られます募集締め切りは2026年7月8日で、入賞作品は2026年8月以降に新宿センタービルMB1階のギャラリーエントランスに飾られます マンションブランド「Brillia」による平面作品の公募展「Brillia Art Award Wall 2026」の作品募集が2026年5月12日より開始されます年齢・国籍・プロアマ問わず応募可能で、入賞2組には各20万円の賞金と「Brillia Gallery 新宿」での約6カ月間の展示機会が贈られます募集締め切りは2026年7月8日で、入賞作品は2026年8月以降に新宿センタービルMB1階のギャラリーエントランスに飾られます

アートと暮らしの接点を広げる公募展が、今年も開催されます。

東京建物が手がけるマンションブランド「Brillia」は、次世代アーティストを応援する平面作品の公募展「Brillia Art Award Wall 2026」の作品募集を2026年5月12日よりスタートします。

入賞した2組の作品は、新宿センタービルMB1階に構える「Brillia Gallery 新宿」のエントランスに展示される予定です。

Brillia「Brillia Art Award Wall 2026」





公募展名称：Brillia Art Award Wall 2026募集期間：2026年5月12日（火）〜7月8日（水）※7月8日消印有効、持込不可審査発表：2026年8月入賞：2組（予定）／賞金20万円特典：デジタルプラットフォーム「ArtSticker（アートスティッカー）」への登録権利展示場所：Brillia Gallery 新宿（東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB1階）主催：東京建物株式会社運営協力：公益財団法人 彫刻の森芸術文化財団

「Brillia Art Award Wall 2026」は、写真・絵画など平面作品を対象とした公募展です。

応募資格は年齢・国籍・プロアマ・個人かグループかを一切問わず、すべてのアーティストに開かれています。

入賞作品は最大2,400mm×1,800mm・重量30kgまでのサイズで「Brillia Gallery 新宿」のエントランス壁面に飾られ、それぞれ約6カ月間にわたって多くの来場者の目に触れます。

審査員には、写真家のハービー・山口氏、美術家の曽谷 朝絵氏、彫刻の森芸術文化財団 東京事業部部長の齋藤 由里子氏、そして東京建物の川口 晃慶氏という4名が名を連ねています。

多彩な専門家の視点から入賞作品が選ばれます。

公募展の背景と歴史





白を基調とした落ち着いた空間のエントランスに、写真アートが一点だけ凛と掛けられた「Brillia Gallery 新宿」の内観は、作品の存在感をしっかりと引き立てる設えになっています。

受付カウンターとBrilliaのロゴが正面に見えるこの場所に、2026年8月以降は新たな入賞作品が飾られます。

東京建物は2018年より「Brillia Art Award」を開催し、次世代アーティストとの出会いと応援を続けてきています。

2024年からは取り組みを拡大し、平面作品を対象とした「Brillia Art Award Wall」と立体作品を対象とした「Brillia Art Award Cube」の2つの公募展を並行して運営しています。

「Brillia Art Award Wall」はこれまでに2回開催され、計4作品が「Brillia Gallery 新宿」に展示されてきています。

現在は2025年の入賞作品「4つの扉 〜出会いの物語〜」（川上 和俊氏）が2026年7月まで展示中です。

応募・展示の詳細





展示スペースは幅6,480mm・高さ2,700mmのエントランス壁面で、作品は最大2,400mm×1,800mmの範囲内で構成します。

1枚でも複数枚の組み合わせでも応募でき、全体重量は30kgまでが条件です。

作品の背面にはピクチャーレールで吊れるよう吊り紐などを用意する必要があり、臭気が生じない処理を施した画材の使用が求められます。

入賞2組の展示スケジュールは、入賞作品（1）が2026年8月〜2027年1月、入賞作品（2）が2027年2月〜2027年7月の予定です。

「Brillia Gallery 新宿」の営業時間は平日11:00〜18:00、土日祝10:00〜18:00で、水・木曜日および第2火曜日（祝日を除く）が休業日となっています。

応募方法はBrillia Art Award公式サイトの募集ページに掲載されています。

会場へのアクセス





「Brillia Gallery 新宿」はJR新宿駅および都営大江戸線都庁前駅からアクセスできる新宿センタービルのMB1階に位置しています。

コンセプトショールームとして、室内空間や設備・仕様を実際に体感できるモデルルームを常設しているほか、高精度なVRで建物の外観・共用部・間取りを確認できるコーナーも設けており、展示を目的とした来場者にも開かれた空間です。

応募締め切りの2026年7月8日まで、国内外を問わずさまざまな表現スタイルを持つアーティストが挑戦できる機会です。

入賞者には賞金20万円に加え、アートのデジタルプラットフォーム「ArtSticker（アートスティッカー）」への登録権利が贈られ、作品と作家のさらなる発信につながります。

Brillia「Brillia Art Award Wall 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Brillia Art Award Wall 2026」に応募できる作品のジャンルや条件は何ですか。

A. 写真・絵画を問わず平面作品であれば応募できます。

サイズは2,400mm×1,800mmの範囲内、全体重量は30kgまでです。

複数枚の組み合わせも可能で、作品背面にはピクチャーレールで吊れる吊り紐等が必要です。

また、臭気が発生しない処理を施した画材の使用が条件となっています。

Q. 入賞作品の展示期間はどのくらいですか。

A. 入賞2組それぞれの展示期間は約6カ月間の予定です。

入賞作品（1）は2026年8月〜2027年1月、入賞作品（2）は2027年2月〜2027年7月に「Brillia Gallery 新宿」のエントランスに展示されます。

Q. 応募はどこから行いますか。

A. 応募方法はBrillia Art Award公式サイトの募集ページに掲載されています。

郵送のみで受け付けており、持ち込みはできません。

締め切りは2026年7月8日消印有効です。

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