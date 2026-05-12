「合流直後にクラクションが…」あおり運転を繰り返した中年男性が「数分後に迎えた“まさかの結末”」
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、突然“あおり運転”に巻き込まれたという2人のエピソードを紹介する。
◆追い越した直後…ミラーに映った車
田中一郎さん（仮名・60代）は、大学時代の出来事を今でも覚えているという。免許を取ったばかりの先輩に誘われ、共通の友達を含めた3人で海へドライブに出かけた。
先輩は初めての長距離運転で「少し緊張している様子だった」と振り返る。海岸沿いの道を走っていると、前方にゆっくり進む車が現れたそうだ。
「しばらく後ろについていましたが、なかなかスピードが上がりませんでした。運転してくれていた先輩も『そのうち上げるでしょ』という感じで走っていたんです」
やがて、クラクションを軽く鳴らすと、前の車は左側に寄った。先輩はそのまま追い越し、再びスピードを上げたという。しかしその数分後、まさかの事態に発展する。
「突然、後ろから大きなエンジン音が聞こえてきました」
ミラーを見ると、さきほどの車が猛スピードで迫ってきていた。あっという間に車間距離を詰め、衝突寸前の位置まで接近してきたようだ。
「車体を揺らすようにして、威圧する運転でした。その車を見て、運転していた先輩の顔色が一気に変わって、ハンドルを握る手も固まっていたんです。車内も静まり返っていました」
◆カーブの先で鳴り響いたサイレン音
緊張した状態のまま走り続け、海岸沿いのカーブに差しかかったときだった。
「道路脇にパトカーが見えました。そしてその直後、背後からサイレン音が鳴り響いたんです。パトカーは勢いよく飛び出し、後続車を追いかけていきました」
そしてあおり運転をしていた車は減速し、路肩に停車させられていた。
「ホッとしましたね。ようやく終わったと思いましたね。初めてのドライブで、まさかこんな経験をするとは思いませんでした」
当時の緊張感は、今でもはっきりと記憶に残っているようだ。
◆合流直後に背後から距離を詰められて…
佐藤健太郎さん（仮名・40代）は、営業で外回りをしていたときの出来事を振り返る。その日は天候がよく、次の訪問先へ向かって車を走らせていた。
目的地の近くで、片側一車線の道路へ左折で合流した直後、背後に1台の車がついた。
「合流したばかりでスピードが出ていなかったのですが、すぐに距離を詰めてきたんです」
始めは「少し近い」と感じる程度だったが、状況はすぐに変わった。さらに車間距離を詰めてきたのだ。
「クラクションまで鳴らされました。私が無理に割り込んだわけでもないのに、かなり強引でしたね」
まるで進行を妨げたかのような勢いで、明らかに“あおるような運転”だったという。とはいえ、ちょうど目的地が近かったため、佐藤さんはそのまま近くのコインパーキングに入ることにしたそうだ。
◆睨みつけたまま走り去った車のその後
しかし、コインパーキングに入っても状況は終わらなかった。
「後ろの車が、コインパーキングの前で止まったんです。運転席には、同じサラリーマン風の中年男性が座っていて、車内から“ジッ”と見つめてきまして……。今にも車から降りてきそうな雰囲気で、とっさにドアロックを確認しました」
そのまましばらくは睨むような様子だったが、後続車が来ていたためゆっくりと発進。その場から去っていった。そして、緊張が少し緩んだ……束の間だった。
「サイレンの音が聞こえてきたんです」
前方を見ると、“先ほどの車”が少し先でパトカーに止められていたのだ。横断歩道付近で、警察官が対応していたという。
「どうやら、歩行者がいるのに止まらなかったみたいでした」
ついさっきまでクラクションを鳴らしていた人が、車内で警察官から話を聞いている。その様子が印象に残ったそうだ。
営業中に突然巻き込まれた出来事だったが、その後の光景も含めて忘れられない体験となった。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
◆追い越した直後…ミラーに映った車
田中一郎さん（仮名・60代）は、大学時代の出来事を今でも覚えているという。免許を取ったばかりの先輩に誘われ、共通の友達を含めた3人で海へドライブに出かけた。
先輩は初めての長距離運転で「少し緊張している様子だった」と振り返る。海岸沿いの道を走っていると、前方にゆっくり進む車が現れたそうだ。
「しばらく後ろについていましたが、なかなかスピードが上がりませんでした。運転してくれていた先輩も『そのうち上げるでしょ』という感じで走っていたんです」
やがて、クラクションを軽く鳴らすと、前の車は左側に寄った。先輩はそのまま追い越し、再びスピードを上げたという。しかしその数分後、まさかの事態に発展する。
「突然、後ろから大きなエンジン音が聞こえてきました」
ミラーを見ると、さきほどの車が猛スピードで迫ってきていた。あっという間に車間距離を詰め、衝突寸前の位置まで接近してきたようだ。
「車体を揺らすようにして、威圧する運転でした。その車を見て、運転していた先輩の顔色が一気に変わって、ハンドルを握る手も固まっていたんです。車内も静まり返っていました」
◆カーブの先で鳴り響いたサイレン音
緊張した状態のまま走り続け、海岸沿いのカーブに差しかかったときだった。
「道路脇にパトカーが見えました。そしてその直後、背後からサイレン音が鳴り響いたんです。パトカーは勢いよく飛び出し、後続車を追いかけていきました」
そしてあおり運転をしていた車は減速し、路肩に停車させられていた。
「ホッとしましたね。ようやく終わったと思いましたね。初めてのドライブで、まさかこんな経験をするとは思いませんでした」
当時の緊張感は、今でもはっきりと記憶に残っているようだ。
◆合流直後に背後から距離を詰められて…
佐藤健太郎さん（仮名・40代）は、営業で外回りをしていたときの出来事を振り返る。その日は天候がよく、次の訪問先へ向かって車を走らせていた。
目的地の近くで、片側一車線の道路へ左折で合流した直後、背後に1台の車がついた。
「合流したばかりでスピードが出ていなかったのですが、すぐに距離を詰めてきたんです」
始めは「少し近い」と感じる程度だったが、状況はすぐに変わった。さらに車間距離を詰めてきたのだ。
「クラクションまで鳴らされました。私が無理に割り込んだわけでもないのに、かなり強引でしたね」
まるで進行を妨げたかのような勢いで、明らかに“あおるような運転”だったという。とはいえ、ちょうど目的地が近かったため、佐藤さんはそのまま近くのコインパーキングに入ることにしたそうだ。
◆睨みつけたまま走り去った車のその後
しかし、コインパーキングに入っても状況は終わらなかった。
「後ろの車が、コインパーキングの前で止まったんです。運転席には、同じサラリーマン風の中年男性が座っていて、車内から“ジッ”と見つめてきまして……。今にも車から降りてきそうな雰囲気で、とっさにドアロックを確認しました」
そのまましばらくは睨むような様子だったが、後続車が来ていたためゆっくりと発進。その場から去っていった。そして、緊張が少し緩んだ……束の間だった。
「サイレンの音が聞こえてきたんです」
前方を見ると、“先ほどの車”が少し先でパトカーに止められていたのだ。横断歩道付近で、警察官が対応していたという。
「どうやら、歩行者がいるのに止まらなかったみたいでした」
ついさっきまでクラクションを鳴らしていた人が、車内で警察官から話を聞いている。その様子が印象に残ったそうだ。
営業中に突然巻き込まれた出来事だったが、その後の光景も含めて忘れられない体験となった。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。