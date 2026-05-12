お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が11日深夜に放送されたニッポン放送「チョコレートプラネットのオールナイトニッポン」（月曜深夜1・00）に出演。松尾駿（43）が自身の“特殊能力”を明かす場面があった。

「山田裕貴のオールナイトニッポン」でパーソナリティーを務める俳優・山田裕貴がこの日は休みのため、チョコレートプラネットが出演。同番組初のパーソナリティーを務めた。

山田裕貴・西野七瀬夫妻と近所で、よく遭遇することを明かした松尾。この日も自宅近くで芸能人を見かけたといい「言っていいのかな〜」と戸惑いつつも「確信は持てないけど、たぶん橋本環奈ちゃん。っぽい人を見た」と語った。

また、別日には「歩いてて、え?と思ったのは、りくりゅう」と2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、先月現役引退を発表した愛称“りくりゅう”こと三浦璃来さん、木原龍一さんを見かけたという。

駅に向かう途中だったといい、「りくりゅうで歩いてた」と2人そろっていたことを強調。「りゅう（木原さん）は帽子かぶってマスクして。でも、ガタイはりゅうなの、りく（三浦さん）は日焼け対策で、顔をほぼほぼ隠してたのよ」と顔は見えなかったものの、背格好はそのものだったと語った。

「あと、僕言っておきますけど、芸能人を見つける能力がハンパじゃないです」と告白すると、相方の長田庄平も「本当見つけんの凄いよな」と“特殊能力”を認めていた。

ほかにも、自由が丘では歌手の斉藤和義、「自分でも凄いなと思ったのは、タクシーで青山通り走ってる時に、道歩いてるモンパチのボーカルの人見つけた」と「モンゴル800」のボーカル・キヨサクを発見したことも。渋谷の駐車場から車で出てきた人気漫画家・井上雄彦氏を見つけたことも明かしていた。