Travis Japanが魅せた歌舞伎町の夜！『陰ニモ日向ニモ』リリースイベントで25万枚突破報告＆メンバーの熱い想いが爆発
「日本の中で一番熱い場所が新宿！ そんな夜にしようぜ！」
松倉海斗が夜の歌舞伎町に向かって叫んだ。4月16日、東京・東急歌舞伎町タワーでアイドルグループ・Travis Japanが2ndシングル『陰ニモ日向ニモ』のリリース記念イベントを開催した。日が傾き始めた歌舞伎町の広場に、ホワイトとブラックの衣装に身を包んだ7人（七五三掛龍也、吉澤閑也、松倉海斗、宮近海斗、松田元太、中村海人、川島如恵留）が現れると、抽選で選ばれた900人のファンから歓声が上がった。
イベントは表題曲「陰ニモ日向ニモ」で開幕。”白と黒””裏と表”をテーマに、人々の内側にある二面性を洗練されたパフォーマンスで表現し、観客を一気に引き込んだ。松倉が「俺たちと一緒にリリースパーティ楽しもうぜ！」と声を張り上げると、初披露の「As We Are」へ。メンバーが振った手に合わせてペンライトの光が会場を彩り、幻想的な空間を作り出した。続く「O-Shan-Tee」では、軽快なパラパラのパフォーマンスで会場をさらに盛り上げた。
宮近が「僕ら、今、歌舞伎町でやってますよ！ 熱気がすごいね。風が強い中、ありがとね」と会場を見渡すと、七五三掛が「今日が待ち遠しかったです。素敵な思い出を作っていきたいと思います！」と声援に応えた。川島は、本作の初日売上が25万枚を突破したことに驚きつつ、「ありがとうございます。この調子でガンガンいきたいと思います！」と笑顔を見せ、吉澤も「何十枚も何百枚もCDを出せるように頑張りますので、応援よろしくお願いします！」と興奮気味に話した。
松田は「TJ！ Travis Japan！」と会場に呼びかけると、ファンから「Tomonori Jinnai！（陣内智則）」というおなじみのコール＆レスポンスが返ってきて笑いを誘った。中村は「歌舞伎町に似合う男はきっと僕なので、歌舞伎町で一番を獲れるように頑張ります」と自信満々にアピールすると、メンバーから「いや、それは意味が違ってくるから！」とツッコまれていた。
イベント中盤には、4月15日に29歳になった中村海人と、4月19日で27歳になる松田元太の誕生日を祝うサプライズも用意されていた。「陰ニモ日向ニモ」のMVに登場するオセロや最新シングルのジャケットで装飾されたケーキが登場すると、2人が互いに食べさせ合う姿に会場が沸いた。ケーキのチョコレートで口が真っ黒になった2人に、配信コメントで「水飲んで」というツッコミが入るなど、ファンとの距離の近さも感じられた。
日がすっかり沈み、シネシティ広場に強い風が吹き抜ける中、後半戦に突入。デビュー曲「JUST DANCE!」では、川島が華麗なバク転でファンを魅了。ラストは、スタンドマイクを準備したメンバーがファンへの感謝とエールを込めて「On My Road」を歌唱した。中村は「僕たちはまだまだ上を目指しているので、ぜひみなさん力を貸してください。でも、一番はありがとう！」と思いを伝えた。ステージの最後には7人が拳を高く上げて、さらなる飛躍をファンに誓った。
Travis Japanは現在、アリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers」を開催中。5月24日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYでファイナルを迎える。
取材・文／吉岡俊 撮影／後藤巧
松倉海斗が夜の歌舞伎町に向かって叫んだ。4月16日、東京・東急歌舞伎町タワーでアイドルグループ・Travis Japanが2ndシングル『陰ニモ日向ニモ』のリリース記念イベントを開催した。日が傾き始めた歌舞伎町の広場に、ホワイトとブラックの衣装に身を包んだ7人（七五三掛龍也、吉澤閑也、松倉海斗、宮近海斗、松田元太、中村海人、川島如恵留）が現れると、抽選で選ばれた900人のファンから歓声が上がった。
宮近が「僕ら、今、歌舞伎町でやってますよ！ 熱気がすごいね。風が強い中、ありがとね」と会場を見渡すと、七五三掛が「今日が待ち遠しかったです。素敵な思い出を作っていきたいと思います！」と声援に応えた。川島は、本作の初日売上が25万枚を突破したことに驚きつつ、「ありがとうございます。この調子でガンガンいきたいと思います！」と笑顔を見せ、吉澤も「何十枚も何百枚もCDを出せるように頑張りますので、応援よろしくお願いします！」と興奮気味に話した。
松田は「TJ！ Travis Japan！」と会場に呼びかけると、ファンから「Tomonori Jinnai！（陣内智則）」というおなじみのコール＆レスポンスが返ってきて笑いを誘った。中村は「歌舞伎町に似合う男はきっと僕なので、歌舞伎町で一番を獲れるように頑張ります」と自信満々にアピールすると、メンバーから「いや、それは意味が違ってくるから！」とツッコまれていた。
イベント中盤には、4月15日に29歳になった中村海人と、4月19日で27歳になる松田元太の誕生日を祝うサプライズも用意されていた。「陰ニモ日向ニモ」のMVに登場するオセロや最新シングルのジャケットで装飾されたケーキが登場すると、2人が互いに食べさせ合う姿に会場が沸いた。ケーキのチョコレートで口が真っ黒になった2人に、配信コメントで「水飲んで」というツッコミが入るなど、ファンとの距離の近さも感じられた。
日がすっかり沈み、シネシティ広場に強い風が吹き抜ける中、後半戦に突入。デビュー曲「JUST DANCE!」では、川島が華麗なバク転でファンを魅了。ラストは、スタンドマイクを準備したメンバーがファンへの感謝とエールを込めて「On My Road」を歌唱した。中村は「僕たちはまだまだ上を目指しているので、ぜひみなさん力を貸してください。でも、一番はありがとう！」と思いを伝えた。ステージの最後には7人が拳を高く上げて、さらなる飛躍をファンに誓った。
Travis Japanは現在、アリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers」を開催中。5月24日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYでファイナルを迎える。
取材・文／吉岡俊 撮影／後藤巧