犬がみせる本能的な行動9つ

愛犬と生活していると、人間にはない野生的な行動に驚かされることがありますよね。犬の行動には、祖先であるオオカミから引き継いだ本能が関係していることが多いです。

ここでは、野生味溢れる仕草の意味とともに、犬がみせる本能的な行動9つをご紹介します。

1.食べ物や物を隠そうとする

お気に入りのおやつやおもちゃなどを、クッションの下やカーペットのすき間などに鼻で押して埋めるような、隠そうとする行動をみることがありますよね。

これは、大切な獲物を横取りされないよう土の中に埋めて貯蔵するという、野生的な行動のひとつです。ゴミ箱を漁ったり、拾い食いしたりするのも、「食べられるときに食べておく」といった野生的な本能が関わっています。

2.くるくる回ってから寝る

犬が寝床の上をくるくる回るのは、草を踏み固めて寝心地をよくするためであり、その場に潜んでいるヘビや虫を追い出すための行動だといわれています。

寝床を掘る仕草も同じく、寝床を平らにしたり、外敵から身を隠すために穴を掘っていたりした名残です。体温調節するための、野生的な行動ともいわれています。

3.狭い場所に入る

テーブルの下やソファの下など、わざわざ狭い場所に入る犬も多いですよね。野生では穴ぐらを拠点にしていた犬の名残であり、背後や頭上が守られている最もリラックスできる状態だといわれています。

4.急に走り回る

散歩の前後やお風呂上がりなどに、突然ダッシュを始める愛犬に驚くこともあるのではないでしょうか。これは、蓄積されたエネルギーや緊張を一気に解放するための行動です。

狩りのための瞬発力を維持するためのトレーニングや、ストレス発散の本能的なメカニズムとも考えられています。

5.ぬいぐるみを振り回す

ぬいぐるみなどをくわえてブンブン振り回す犬の姿はよく見受けられますが、これも本能的な行動のひとつです。獲物の息の根を止めるための、いわゆる「仕留め」の動作だと考えられています。

6.ニオイを嗅ぐ・マーキングする

犬が執拗に足元のニオイを嗅いで少量の尿をかけるのは、ほかの犬とのコミュニケーションとも考えられています。犬にとってニオイは情報そのものであり、マーキングは自分の情報を上書きする役目を果たす行動だといわれています。

7.お腹をみせる

犬がゴロンと仰向けになってお腹をみせるのは、「あなたを信頼しているよ」「敵意はないよ」という意思表示です。飼い主さんに見せる場合は、甘えたい気持ちが大部分を占めている可能性もあります。

8.サイレンが聞こえると遠吠えする

救急車や消防車などのサイレンが聞こえると、「ワオーン！」と遠吠えをする犬がたくさんいますね。サイレンの周波数は犬の遠吠えと近く、勘違いをして「ここにいるよ！」と返事をしていると考えられています。

9.地面に体をこすりつける

散歩中やドッグランなどの地面に背中を押し当てて体をクネクネさせる行動もたまにみられますよね。これは、自分のニオイを消して、環境のニオイを身にまとうことで獲物に気づかれにくくするためのカモフラージュの名残だといわれています。

シャンプー後に行うのは、シャンプーの香りが気に入らないため、自分のニオイを取り戻そうとしている可能性があります。

犬の本能的な行動を止めさせる方法

犬の本能的な行動の中には、「やめてほしい」と思うものもありますよね。困っている人は、以下のような解決策を試してみてください。

環境の改善

ガリガリ掘るのを止めさせたい場合は、犬が過ごす場所に犬専用の毛布やクッションを数枚重ねておくのがおすすめです。また、爪が引っかかりにくい素材の犬用のマットに変えると、掘る本能が損なわれ、次第に回数が減ることもあります。

また、ゴミ箱を犬の手の届かない場所に置いて、叱る機会を減らしていきます。おもちゃについても、出しっぱなしにせずに飼い主が管理をしましょう。

クールダウンで興奮を避ける

急に走り回ったり遠吠えしたりなどの本能的な行動は、興奮する前に「まて」「おすわり」などのコマンドでクールダウンさせることが大切です。

マーキング行為や体を地面にこすりつける行為も、その場を早足で通り過ぎるなどをすると未然に防げます。意識を別の方にそらすために、フード入りの知育玩具を取り入れるのもおすすめです。

まとめ

犬の野生味溢れる行動は、犬が「犬らしく」生きている証拠でもあります。困ってしまうこともありますが、そのルーツが生き残るための知恵だとわかると接し方も変わるかもしれません。