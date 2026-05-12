氷川きよし、“健康的”な手料理並ぶ食卓ショットを披露 みそ汁や煮物など和のメニューがズラリ「バランスの良い食事」「素晴らしい品数でおいしそう」
歌手の氷川きよし（48）が10日、自身のインスタグラムを更新。みそ汁や煮物、酒蒸しなど和の手料理が並ぶ“自宅ランチ”を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「素晴らしい品数」「バランスの良い食事」和の手料理が並ぶ食卓ショット披露の氷川きよし
氷川は「大阪行きの前に自宅ランチ」と書き出し、「いただいた千葉のはまぐりに いただいた新潟の筍などをいつも頑張っている男衆に」とコメント。テーブルいっぱいに並んだ和食メニューの写真を投稿した。
メニューは「柿とほうれん草の白和え」「千葉の蛤の酒蒸し」「新潟の筍と石巻のワカメの煮物」「玉ねぎとネギの自家製味噌の汁」など全10品。さらに、釜で炊いた玄米と十穀米も紹介し、彩り豊かで健康的な献立が並んでいる。
また、「お母さんもお父さんも料理作るの好きじゃなかったから小さい頃から自分でできるようになりました」と幼少期を回顧。「父に台所に立つなと怒られながら笑」と明かしつつ、「母親だから父親だからってカテゴライズしなくていいの、みんな得意不得意あるからね」と自身の考えもつづった。
続けて、「今日は母に感謝のコンサートがんばります」と締めくくり、「その時は辛くても一つ一つ良い方へ意味を見つける生き方もできた」と前向きな思いも記している。
この投稿にファンからは「バランスの良い食事」「素晴らしい品数でおいしそう」「愛情たっぷり」「栄養バランス考えられた体にいいお料理」「kiinaさんがお料理上手な事一つ一つ意味があっての環境だったのですネ」「自然の食材で手の込んだ和食中心で身体に良いお料理作り尊敬します」といった声が寄せられている。
【写真】「素晴らしい品数」「バランスの良い食事」和の手料理が並ぶ食卓ショット披露の氷川きよし
氷川は「大阪行きの前に自宅ランチ」と書き出し、「いただいた千葉のはまぐりに いただいた新潟の筍などをいつも頑張っている男衆に」とコメント。テーブルいっぱいに並んだ和食メニューの写真を投稿した。
メニューは「柿とほうれん草の白和え」「千葉の蛤の酒蒸し」「新潟の筍と石巻のワカメの煮物」「玉ねぎとネギの自家製味噌の汁」など全10品。さらに、釜で炊いた玄米と十穀米も紹介し、彩り豊かで健康的な献立が並んでいる。
続けて、「今日は母に感謝のコンサートがんばります」と締めくくり、「その時は辛くても一つ一つ良い方へ意味を見つける生き方もできた」と前向きな思いも記している。
この投稿にファンからは「バランスの良い食事」「素晴らしい品数でおいしそう」「愛情たっぷり」「栄養バランス考えられた体にいいお料理」「kiinaさんがお料理上手な事一つ一つ意味があっての環境だったのですネ」「自然の食材で手の込んだ和食中心で身体に良いお料理作り尊敬します」といった声が寄せられている。