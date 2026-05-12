【精霊馬プラモ キュウリとナス】 予約受付期間：5月12日～6月10日 7月 発送予定 価格：2,420円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「精霊馬プラモ キュウリとナス」再販分の予約受付を5月12日より6月10日まで実施している。発送予定は7月。価格は2,420円。

本商品は、お盆の時期に、ご先祖様をお迎えし送り出すために野菜を用いて作られる乗り物「精霊馬」を模したプラモデル。キュウリは「迎えの馬」、ナスは「送りの牛」をそれぞれ表現している。

それぞれ野菜部分は、プラスチックで実際の野菜の凹凸感もリアルに再現。脚部分もプラスチック(PS)製で、脚の根元はボールジョイントとなっており、4本それぞれが可動する。

また、野菜部分には直径3mmの差し込み穴が10カ所設けられており、付属の脚の取り付けだけでなく独自の組み合わせ・カスタムができるようになっている。

「精霊馬プラモ キュウリとナス」詳細

仕様：組み立て式プラスチックモデル スケール：1/1スケール サイズ：全長：約170mm(キュウリ)、約110mm(ナス) / 全高：約60mm(キュウリ)、約70mm(ナス) 素材：PS

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