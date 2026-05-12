Netflixのオリジナルシリーズ『地獄に堕ちるわよ』でその人生が描かれたことで、再び注目の的となっている細木数子さん。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、細木さんの思い出を明かします。

【写真を見る】3時間半かけた戸田恵梨香の老けメイク、全身金のスパンコールに包まれたドレス姿など

「細木先生って、女は好きじゃないんだよね」と言われたことも

戸田恵梨香さん（37才）が細木数子さんの17才から67才までを演じきったNetflixのオリジナルシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が、4月27日から世界独占配信されています。

「やせすぎ」「若すぎ」などとミスキャストであるかのような声もありましたが、独特のヘアスタイルや細木家から提供されたといわれる豪華私物、3時間半かけられた老けメイク、すさまじい演技力によって戸田さんは見事に細木さんに寄せていらっしゃったのです。

（以下、ネタバレ含みます）

ティザー予告では「妖怪」「インチキ占い師」「詐欺師」と衝撃的なワードが並んだかと思えば、「天才的なエンターテイナーです」「私にとって細木先生は神様みたいな人です」と絶賛する声も。でも最後は「そんなの全部ウソに決まってるじゃん」という身内の声にかき消されてしまうのです。

これ、細木さんサイドはOKしたの？と思いましたし、本編を見始めてからも、しばらくはそのことが頭をよぎりました。

でも、戸田さんをはじめ、母親役の富田靖子さん（57才）、姑役の余貴美子さん（69才）、島倉千代子さん役の三浦透子さん（29才）、占い師役の中村優子さん（51才）、市川実和子さん（50才）や伊藤沙莉さん（32才）ら実力派女優陣の演技が本当にすばらしくて、一気にのめり込みました。

男性キャストも豪華極まりないのですが、前述の女優さんたちが演じる女性が背負わされている人生は、時代に味方されず、承服しかねる"女偏"の悲しい物語ばかり。今ゴールデンウイーク、『地獄に〜』は男性視聴者よりも女性視聴者のかたに深く刺さったものと思われます。

実は、2004年から2008年まで細木さんの近くで仕事をしていた私。男性ばかりだったスタッフの中に女性目線も必要だということになり、『幸せって何だっけ〜カズカズの宝話〜』（フジテレビ系）にブレーンとして参加していたのです。

以来私は「細木先生」と呼ばせていただいているし、金星人（-）の霊合星人として、毎年著書を買い続け、携帯サイトにも加入し、日々御託宣を仰いでいます。

ただ、「細木先生って、女は好きじゃないんだよね」とスタッフから言われたこともあり（苦笑）、ほかの担当番組の演者さんのようなかかわり方はできなかったのですが、いくつかの思い出を共有させていただきます。

「好きか嫌いか」の気持ちに正直で感情の赴くまま動いた

私が知る限り、細木先生は豪快で気風も気前もよくて、勘が鋭くてサービス精神も旺盛で、バラエティー番組に理解を示してくださるかたでした。

京都の別邸でロケをさせていただいたり、目にかけていらした元横綱の朝青龍さん（45才）に自ら番組出演のオファーをしてくださったりと、何をすれば視聴率がとれるのかも熟知されていました。

まだ若手だった頃のネプチューンさんや要潤さん（45才）のこともかわいがっていましたが、特にお気に入りだったのは元格闘家の魔裟斗さん（47才）。すでに交際をスタートしていた矢沢心さん（45才）との結婚には猛反対でした。それが「六星占術」によるものなのかジェラシーだったのかはわかりませんが、私は後者だと思っていました。そんなかわいらしい一面もあったのです。

当時ワイドショーを騒がせていた「ミッチー（浅香光代さん・享年92）・サッチー（野村沙知代さん・享年85）騒動」では、サッチー派。誰から何を言われようが好きな人にはとことん味方をするかたでした。

だから『地獄に〜』でいちばん入ってきたせりふは、小説家役の伊藤沙莉さんが「江戸川一家」総長・堀田雅也役の生田斗真さん（41才）の子分役の永岡佑さん（44才）を取材するシーンでの、「姐さんは、味方はとことん大事にするが、いざハンメ（反目）にまわったら徹底的に叩き潰す」でした。

私は、細木先生ほど「好きか嫌いか」の気持ちに正直で、その感情の赴くままに動き続け、ものすごい結果を手中に収め続けた女性を知りません。思えば「好き」も「嫌い」も女偏。「妬む」も「嫉む」も女偏ですが、細木先生のこうした感情の中には怒りや悲しみだけではなく、愛も存在していたと思うのです。

わずか4年という間でしたが、近くで細木先生の振る舞いを見られたことは幸せでしたし、さまざまな報道により番組が終了してしまっても、細木先生を嫌いになったり忘れたりすることはできませんでした。

さて、『地獄に〜』の制作を細木さんサイドがOKしたか否かについてですが、今年4月27日、娘で継承者の細木かおりさん（47才）がYouTubeで次のように述べておられました。

「きれいにストーリーを作るつもりはありません」と言ってきた制作陣に対し、「私たちには権限がないから」「フィクションですからって言われたら、そうですかっていう感じですよ」と。

かつてかおりさんが『踊る！さんま御殿‼』（日本テレビ系）に出てくださったとき、高級バームクーヘンを何箱も差し入れてくださったり、あけすけに話してくださったりする姿に、細木先生譲りの豪快さとサービス精神を見せていただきましたが、今回も同じでした。

かおりさんは「本人も『そんなにきれいな人生ではない』ってことは言ってるんでね」「嫌いな人がたくさんいることもわかるけど、私はすごい好きだし、尊敬もしている」と。細木先生も地獄ではなく、お空の上で笑い飛ばしていらっしゃるのではと思っているところです。

『地獄に堕ちるわよ』、「まだ」のかたはぜひご覧くださいね。

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2026年5月21・28日号