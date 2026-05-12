自民党総裁選と衆院選で、高市早苗首相陣営がネガティブ動画をSNS上で拡散していた問題。高市首相は5月11日、国会質疑で次のように否定した。

【写真】総裁選で「SNS班の責任者」だった現大臣補佐官（50歳）

「他の候補へのネガティブな発信をしたり、そのような動画を作成して発信するということは、一切行っておりませんと報告を受けています。（中略）私は秘書を信じます」



高市首相 ©時事通信社

これまで「週刊文春」は、高市陣営の公設第一秘書が中心となって、小泉進次郎氏や野党候補を中傷する動画をSNSで拡散していたと報じてきた。

そして今回、この動画作戦に、自民党や日本維新の会に所属した元衆院議員の西田譲氏が関与していたことが「週刊文春」の取材で分かった。高市陣営の「SNS班の責任者」として総裁選期間中の昨年9月25日、ネガティブ動画の会議に参加していた。

西田氏を直撃すると…

そして今年4月1日、西田氏は高市政権で「こども政策担当大臣補佐官」に任命され、現在も「こども政策のインターネット戦略」などを担当している。

西田氏を電話で直撃した。

──総裁選で動画を？ 会議に参加した？

「うーん。一回ちゃんと話したほうがいいですね、そういうのは」

その後は取材に応じず、後日、改めて質問状を送ると、主にこう答えた。

「総裁選特設サイト、YouTube、インスタグラム、Xでの公式アカウントでの発信を行っていましたが、他の候補者のネガティブな内容の作成や発信などは行っておらず、ご質問にある事実はございません」

5月12日（火）12時配信の「週刊文春 電子版」および5月13日（水）発売の「週刊文春」では、西田氏の参加を裏付ける公設第一秘書のメッセージをはじめ、新たな証拠を公開する。また実際に作成された複数の動画は、「週刊文春 電子版」で引き続き公開している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月21日号）