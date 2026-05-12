北越高校男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスが福島県郡山市の磐越自動車道で起こした死傷事故で、同部顧問の教諭が１０日、事故後初めて公の場に姿を見せた。

教諭は「私がバスに同乗していれば運転者の異変に気づき、事故を防ぐことはできたのではないか」と語り、無念さをにじませた。

顧問の教諭は１０日、事故後２回目となる同校の記者会見に初めて出席。７日の会見では灰野正宏校長が説明した事故当日の経緯やバスの手配を巡る「蒲原鉄道」（五泉市）との関係について、自らの口で語った。

教諭の説明によると、事故当日は午前５時２０分頃に学校に集合し、生徒２０人がバスに乗り込んだ。当初は自身も同乗する予定だったが、荷物で埋まっていたこともあり、自らの車で移動することにしたという。事故を知ったのは発生とほぼ同じ午前７時４０分頃。部員から連絡が入り、その時点ではバスの数キロ前を走っていたとしている。

利用した車両に関しては、事故当日の朝の時点で、同社のバスと運転手だと認識していたと強調した。実際には蒲原鉄道の営業担当者が手配したレンタカーで、ドライバーは営業担当者の「知人の知人」だった。教諭は当日朝、事業用の「緑ナンバー」だったかどうかまでは確認しなかったという。

蒲原鉄道との関係について、教諭は、以前にも営業担当者を通じ、部活の遠征目的でバスの手配を依頼したことがあったと明らかにした。

同校が請求書を確認したところ、昨年度１年間で１２回依頼し、そのうち３回はレンタカーのマイクロバスだった。しかし、教諭は請求書の総額だけを見ており、「レンタカー代」と記されていたことには気がつかなかったという。

営業担当者とは約１０年前から付き合いがあったといい、教諭は「信頼していた。結果的にレンタカーと社員ではない運転手で、こういう事故につながってしまったのは非常に残念」と話した。

会見で学校側は、事故現場で見つかった持ち主不明のカバンから現金３万３０００円の入った封筒が見つかり、福島県警に提出したことも明らかにした。封筒には「手当」「ガソリン」などと書かれ、バスのドライバーの名字も記載されていたという。

臨時保護者会「かなり厳しい声が出た」

北越高校では１０日、男子ソフトテニス部の臨時保護者会が開かれた。学校側は、事故の経緯や負傷した生徒への補償などについて説明した。

保護者会は非公開で開かれ、終了後に行われた記者会見で灰野正宏校長が概要を説明した。

それによると、保護者会は部員も参加し、午後１時半から約２時間にわたり行われた。学校側は、負傷した生徒の治療費はいったん学校で全額補償し、補償対応を４人の弁護士で分担して行う方針を説明した。

保護者からは、顧問の教諭が事故当時、自分の車で移動していたことに対し、「顧問が同乗していれば事故は防げた」と批判の声が上がった。「学校の安全体制の確立を至急やってもらいたい」との意見もあったという。

灰野校長は会見で、「かなり厳しい声が出た」との認識を示した。