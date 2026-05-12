カルビー、ポテトチップスの“白黒”2色対応を正式発表 「かっぱえびせん」「フルグラ」も
中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、カルビーは12日、ポテトチップスなどのパッケージを白黒の2色対応にすると発表した。
【画像】マクドナルドの「ピザポテト味」コラボ商品のパッケージ
同社は発表で「中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、商品の安定供給を最優先とする観点から、当面の対応策として一部商品のパッケージ仕様を見直します」と伝えた。
対象となるのは「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」「フルグラ」など合計14品。パッケージに使用する印刷インクの色数を従来仕様から2色に変更し、2026年5月25日の週から店頭で順次切り替えて販売する。
この対応は対象を限定して実施するものであり、商品の品質への影響はないとしている。同社は「今後とも、地政学的リスクを含む事業環境の変化に、機動的かつ柔軟に対応しながら、安全・安心でご満足いただける商品をお届けできるよう努めてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」としている。
ポテトチップスとかっぱえびせん、フルグラは5月25日の週以降、堅あげポテトは6月22日週以降に店頭で展開予定としている。
【画像】マクドナルドの「ピザポテト味」コラボ商品のパッケージ
同社は発表で「中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、商品の安定供給を最優先とする観点から、当面の対応策として一部商品のパッケージ仕様を見直します」と伝えた。
対象となるのは「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」「フルグラ」など合計14品。パッケージに使用する印刷インクの色数を従来仕様から2色に変更し、2026年5月25日の週から店頭で順次切り替えて販売する。
ポテトチップスとかっぱえびせん、フルグラは5月25日の週以降、堅あげポテトは6月22日週以降に店頭で展開予定としている。