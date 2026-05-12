「ドジャース３−９ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）

ドジャースが逆転負けで今季２度目の３連敗を喫し、前日まで並んでいたパドレスにナ・リーグ西地区首位の座を明け渡した。先発の佐々木朗希投手は六回途中６安打３失点で勝敗はつかず、防御率を５・８８とした。

中８日の調整でマウンドに立った佐々木は今季最速１６０キロを計測した直球主体の組み立てで五回までソロ１本の１失点。初回は７球で３人を料理し、１点を先制された二回は圧巻の３者連続空振り三振を記録した。三回は２四死球などで１死満塁の窮地に立たされたが、後続をピシャリ。だが、六回に先頭から３者連続安打を浴びて２点を失った。ここで交代となった。

前回に続くクオリティスタートには届かなかったが、９１球を投げてストライク６０球。制球の不安が解消されつつあり、ロバーツ監督は「ロウキは十分に良い投球をしている。今日は６回まで投げられるだけの球数もあった」とコメント。結果に触れ、「６回１失点でもおかしくない内容だった。三塁手の横を抜けたゴロ打球（六回の２点適時二塁打）で彼の投球の評価を変えるつもりはない。ロウキは自分の役割をしっかり果たしている」とうなずいた。