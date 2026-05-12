『テレビ×ミセス』（TBS系）の公式Xに、5月18日放送回の予告動画が公開。Mrs. GREEN APPLEとM!LKによるコラボステージの様子や、大森元貴と佐野勇斗のトークに注目が集まっている。

【動画＆写真】①ミセスとM!LKの神コラボに期待！『テレビ×ミセス』次回放送予告動画 ②『テレビ×ミセス』M!LKオフショット ③昨年のミセス藤澤涼架×M!LK佐野勇斗＆吉田仁人コラボダンス

■ミセス×M!LKの共演予告にファン騒然！大森＆佐野の軽快トークも

番組公式Xに投稿された5月18日放送回の予告映像では、Mrs. GREEN APPLEとM!LKによる「好きすぎて滅！」のコラボステージ映像がお目見え。“滅ポーズ”を決める大森や、「ミセスとコラボ嬉しすぎて滅！」とポーズする佐野、さらにメンバー全員が華やかなアイドル衣装に身を包んだステージに、期待が高まっている。

また、新コーナー「おやっさん印の！元祖せっかち屋台」の映像も公開。佐野の主演映画『青夏 きみに恋した30日』の主題歌をMrs. GREEN APPLEが担当したことをきっかけに、以前から親交の深い大森と佐野。映像では、タオルを首に巻いた“おやっさん”姿の大森が、「売れるにはどうしたらいいの？」と佐野から相談を受けたエピソードを明かす場面も切り取られており、2人の軽快な掛け合いにも注目が集まっている。

SNSでは、「嬉しすぎて滅」「キラキラ衣装で全員でコラボとか夢？」「馴染みすぎてる（笑）」「JAM’Sを滅しにきた」「おやっさんもっくん楽しみすぎ」「来週の月曜が待ちきれない」など、熱気溢れるコメントが殺到している。

■写真：M!LK公式Xにも、パフォーマンス衣装姿の予告写真が投稿

■動画：昨年『Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY”』でのミセス×M!LKコラボダンス