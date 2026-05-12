ＣＳＳホールディングス <2304> [東証Ｓ] が5月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比8.7％増の5.7億円に伸び、従来の2.8％減益予想から一転して増益で着地。

ただ通期計画の8億円に対する進捗率は72.0％に達したものの、5年平均の118.5％を下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.7％増の2.2億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比17.8％増の3.3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の5.6％→6.3％に改善した。



株探ニュース