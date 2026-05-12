「舌（ぜつ）がん」の早期発見・治療につなげようと、山形大医学部（山形市）は舌と腫瘍などの感触を再現した啓発キャラクターグッズ「ベロたん」を開発した。

がん特有の硬さを確認でき、異変の発見につなげる。一般への普及を目指し、カプセルトイでの販売を計画しており、クラウドファンディングで資金を募っている。（山形支局 中戸穣）

舌がんは舌の側面にできやすく、国内で年間５０００〜６０００人が新たにかかるとされる。同学部の石川恵生（しげお）・主任教授によると、早期に発見し、治療を行えば５年生存率は９割を超えるが、初期は痛みがなく、腫瘍の大きさも直径２センチ以下。患者の４割はステージ３〜４になるまで気付かず、ステージ４の５年生存率は５割ほどだ。

患者の治療にあたってきた石川主任教授は、「あと１年早ければ治療も簡単だったのに」と何度も感じたという。

早期発見のために重要なのが触診だが、医療者向けの舌の模型は３万円台と高価で一般販売もされていない。そこで２０２２年、工学部が持つ３Ｄゲルプリンターの技術を使って試作を開始。２３年からは業者に依頼してシリコーン素材を取り入れた。１００回以上試作を繰り返し、２５年６月に完成した。

名称は舌を意味する「べろ」と英訳「Ｔｏｎｇｕｅ（タン）」を合わせた。手のひらサイズで、本物の舌のように柔らかい。腫れのない「健常」、「口内炎」、「良性腫瘍」２種類、「がん（ステージ１）」の計５種類あり、「健常」以外の４種類では側面に腫瘍や腫れなどを模した突起をつけ、大きさや硬さ、手触りを確認できる。それぞれの状態を表す表情も描いた。

広く普及させるため、カプセルトイのメーカーとも協議中だ。現行モデルは職人の手作りによる特注品で１個２万円台と高額なため、安価に大量生産できる型枠製作に向けたクラウドファンディングを行っている。目標額は６５０万円で、１１日現在、１２４万５０００円が集まった。１万円以上の寄付者には、返礼品としてベロたんを贈呈する。

石川主任教授は「グッズが広まり早期発見・治療につながってほしい」と期待している。寄付は研究者支援サイト「ｉＤｏｎａｔｅ（アイドネイト）」から。