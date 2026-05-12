高柳大輔調教師＝栗東＝が５月１２日、栗東トレセンに戻ってきた。

日本時間３日にテーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）がチャーチルダウンズＳを快勝。Ｇ１初制覇を飾ったが、メインのケンタッキーダービーでワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）は８着に敗れた。

その後は１週間かけて、現地の牧場で若駒をチェック。この視察で３年前にはテーオーエルビスとも出合っている。「色々な馬を見ることができました」と満足そうに振り返った。

ワンダーに関しては「結構ぶつけられるところもありましたが、まだ力不足ですかね。ただ、海外３戦を経験して、精神力などはアップしたと思います」と冷静に回顧。今後は休養に入り、状態を見ながら、復帰を考えていく。

高柳大調教師にとってテーオーパスワードで５着だった２０２４年以来、２年ぶりの参戦。今年も管理馬１４頭が予備登録を行うなど、この舞台にかける思いは熱い。「前回より今回の方が人はリラックスしていました」。

前回は馬場入場の際に流れる有名な『マイオールドケンタッキーホーム』も聞こえなかったが、今回は馬と早く離れたこともあり、耳に入ってきたという。とはいえ、今回も頂点をつかむことはできなかった。「やはり、また行きたいなと思っています」。行くたびに強くなる思いを胸に、今後も頂点を目指していく。