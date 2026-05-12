プロボクシング元日本ヘビー級王者で、ＯＰＢＦ東洋太平洋クルーザー級（９０・７キロ以下）６位の但馬ブランドン ミツロ（ＴＭＫ）が１２日、大阪市内で会見し、７月１１日に大阪・大和大学大和アリーナで同級王者のムヘタル・マイヘムト（中国）とタイトルマッチ１０回戦を行うと発表した。戦績は但馬が１５戦１３勝（１１ＫＯ）２敗、マイヘムトが１８戦１１勝（７ＫＯ）６敗１分け。

勝てば日本勢では９６年の西島洋介、０６年の高橋良輔に続く史上３人目となるタイトル。２０年ぶりの快挙に挑む但馬は「世界を狙っていくうえで必要なタイトル。重量級の代表として必ずチャンピオンになる」と意気込んだ。

昨年１２月に９５キロ契約８回戦でムサ・ンデガ（ウガンダ）に１回ＴＫＯ勝ち。以降は、同ジム所属の世界２階級制覇王者・亀田和毅とハードなトレーニングをこなしてきた。デビュー時は１２０キロを優に超えていた体重は「けさは９６キロでした」と明かすと「リミットは見えている。（体が軽くなり）スピードが上がって切れも出た。手応えしかない。目に見えて成長している」と仕上がりに自信をにじませた。

相手の研究も着々と進んでおり、「ロシア系のボクサーで、僕より身長が少し高くてリーチもあるけど、迎え撃ってＫＯします」と王座奪取を宣言した。