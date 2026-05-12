『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3、11月配信決定 「一つの指輪」の創造へ動き出す
超大作ドラマシリーズ『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3が、11月11日より動画配信サービス「Prime Video」で独占配信されることが決定した。あわせて、新ビジュアルが初解禁された。発表は、現地時間5月11日にニューヨークで開催されたAmazonの年次イベント「アップフロント」で行われた。
【画像】シーズン3を手掛ける監督陣
本シリーズは、J・R・R・トールキン原作の『ホビットの冒険』や『指輪物語』より数千年前、“中つ国”の〈第二紀〉を舞台に、力の指輪の誕生、王国の栄枯盛衰、英雄たちの試練、そして“中つ国”を闇で覆おうとする冥王サウロンの台頭を描く壮大なファンタジー。
物語は平和な時代から始まり、おなじみのキャラクターや新たな登場人物たちが、“中つ国”に再び迫る邪悪な脅威へ立ち向かっていく。霧ふり山脈の奥地、エルフの都リンドン、そして広大な島国ヌーメノール王国など、多彩な土地を舞台に、神話のような冒険が繰り広げられる。
シーズン3は、シーズン2の数年後が舞台。エルフとサウロンの戦争が激化する中、冥王サウロンは“中つ国”全土を支配するため、絶大な力を持つ「一つの指輪」の創造へと動き出す。
配信開始後91日間の視聴者数ランキングにおいて、シーズン1はPrime Video史上最大のTVシリーズに、シーズン2は歴代の続編シーズンのトップ5に入る人気作。
Amazon MGMスタジオのグローバルテレビジョン責任者ピーター・フリードランダー氏は、「この作品は、Prime Videoを代表するグローバルシリーズとして、スケール感、野心、そして映画的ストーリーテリングを体現してきた」とコメント。「世界中のファンからの圧倒的な反響が、中つ国の物語が人々の心に響き続けていることを示している」と語っている。
ショーランナー兼エグゼクティブプロデューサーは、引き続きJ・D・ペインとパトリック・マッケイが担当。制作はAmazon MGM Studios。シーズン1・2の全エピソードは現在、240以上の国と地域で配信中となっている。
【画像】シーズン3を手掛ける監督陣
本シリーズは、J・R・R・トールキン原作の『ホビットの冒険』や『指輪物語』より数千年前、“中つ国”の〈第二紀〉を舞台に、力の指輪の誕生、王国の栄枯盛衰、英雄たちの試練、そして“中つ国”を闇で覆おうとする冥王サウロンの台頭を描く壮大なファンタジー。
シーズン3は、シーズン2の数年後が舞台。エルフとサウロンの戦争が激化する中、冥王サウロンは“中つ国”全土を支配するため、絶大な力を持つ「一つの指輪」の創造へと動き出す。
配信開始後91日間の視聴者数ランキングにおいて、シーズン1はPrime Video史上最大のTVシリーズに、シーズン2は歴代の続編シーズンのトップ5に入る人気作。
Amazon MGMスタジオのグローバルテレビジョン責任者ピーター・フリードランダー氏は、「この作品は、Prime Videoを代表するグローバルシリーズとして、スケール感、野心、そして映画的ストーリーテリングを体現してきた」とコメント。「世界中のファンからの圧倒的な反響が、中つ国の物語が人々の心に響き続けていることを示している」と語っている。
ショーランナー兼エグゼクティブプロデューサーは、引き続きJ・D・ペインとパトリック・マッケイが担当。制作はAmazon MGM Studios。シーズン1・2の全エピソードは現在、240以上の国と地域で配信中となっている。