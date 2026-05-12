大手菓子メーカーのカルビーは、中東情勢の影響で印刷インクの調達が不安定になっているとして、「ポテトチップス」などのパッケージを白黒に変更すると正式に発表しました。

【写真を見る】【速報】カルビー「ポテトチップス」などのパッケージを白黒に変更 今月25日の週から店頭で順次切り替え 中東情勢の影響で印刷インクなどの調達が不安定に

白と黒の2色のパッケージに変更されるのは、主力商品の▼「ポテトチップス」のうすしお味やコンソメパンチ、のりしおのほか、▼「かっぱえびせん」、▼「フルグラ」など、あわせて14の商品です。

通常のパッケージでは、オレンジや黄色などを使ったカラフルなデザインですが、中東情勢の影響で、原油や「ナフサ」を原料とする印刷インクなどの調達が不安定になっているためと説明しています。

今月25日の週から店頭で順次切り替えていき、当面の間、白黒の2色のみを使ったパッケージで対応する方針です。

カルビーによりますと、品質には影響はなく、商品の安定供給のための措置だとしています。