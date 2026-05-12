男性アイドルグループのSixTONESが、8月29日と30日に放送される日本テレビ系「24時間テレビ49-愛は地球を救う-」でチャリティーパートナーを務めることが発表された。

同番組は、すでに総合司会をウッチャンナンチャンの内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが務め、スペシャルサポーターをちゃんみなが担当することが公表されている。チャリティーパートナーをSixTONESが務めることで、幅広い世代の視聴者を獲得できるだろうと他局のテレビ関係者が明かす。

「全世代から人気が高い内村さんが司会を務め、そのうえで若い世代から圧倒的な支持を得るSixTONESとちゃんみなさんが出演することで、今年の『24時間テレビ』は視聴率アップが期待できます。後は、チャリティーランナーの発表を待つばかりですが、内村さんの盟友である出川哲朗さんが担当するといううわさもあります。もし、出川さんが走れば話題性も抜群で、大盛り上がりになること間違いないでしょう」

豪華な出演者が続々と発表されている「24時間テレビ」だが、他局の関係者の間では、さらに隠し玉を用意しているといううわさが出ている。

それが、オリンピック・フィギュアで日本人初となる金メダルを獲得した「りくりゅう」の三浦璃来と木原龍一だ。りくりゅうは、11日に引退会見後で初のTBS系バラエティー番組「テレビ×ミセス」に出演したばかり。大好評となり、改めて人気の高さを証明した。

そんなりくりゅうと、「24時間テレビ」はガッツリとタッグを組みたいと考えているようだ。実際、りくりゅうが「24時間テレビ」に出演する可能性は高いと、他局の関係者が内情を明かした。

「りくりゅうのスポンサーである木下グループは、日本テレビとさまざまな事業でタッグを組み、関係性が良好なのがポイントです。それに、チャリティー番組ならりくりゅうのイメージもアップしますし、出演して損はありません。日テレは、寄付金の着服問題など、イメージが悪くなる騒動がここ数年で起きています。イメージアップのためにも、りくりゅうが出演する企画は、『24時間テレビ』で絶対に放送したいでしょう。現在、熱烈なオファーをしているところで、出演が実現したら番組の目玉企画にするつもりのようです」

これまで、SNSやメディアからは多くのバッシングを受けてきた「24時間テレビ」。今年は、好感度が高い内村の司会と、りくりゅうの出演で評価を変えるつもりのようだ。