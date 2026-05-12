お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が11日深夜に放送されたニッポン放送「チョコレートプラネットのオールナイトニッポン」（月曜深夜1・00）に出演。松尾駿（43）が家の近くでよく会う芸能人夫婦について明かした。

「山田裕貴のオールナイトニッポン」でパーソナリティーを務める俳優・山田裕貴がこの日は休みのため、チョコレートプラネットが出演。同番組初のパーソナリティーを務めた。相方の長田庄平の声が山田に似ていると主張する中、松尾は「たぶん山田くんと近所なんですよ」と山田、元乃木坂46で女優の西野七瀬夫妻と近所であることを打ち明けた。

「結構会うのよ。で、普通に歩いてる」とし、変装も帽子を被っているだけで、ほぼしていないという。「“山田くんじゃん”って言うと、横に西野七瀬ちゃんいるでしょ。普通にここ歩く?みたいなところ」と説明し、生放送にもかかわらず、あやうく駅名を言いそうになる場面もあった。

「（2人が）セットでいると、こっちもドキドキすんじゃん。俺がしゃべってることによって、この2人がまわりの人にバレたら嫌じゃん。迷惑かかったら、山田くんは良いとして、西野七瀬ちゃんに迷惑かかるんじゃないかと思って」と松尾。

それでも、なかなか話は終わらず、「俺は勝手に西野七瀬ちゃんは嫌な顔してるかと思ったら、普通にキラキラして、こっち見てるしさ。早く切り上げろよと思いながら」と心境を振り返った。

「見せつけてんのかなと思ってさ。俺らは夫婦だせ、飾らない芸能人夫婦だぜっていう。マジでそんななの」と2人の自然体な様子を語り、「それが何回か」あったことを明かしていた。