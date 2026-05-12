◇MLB ジャイアンツ9-3ドジャース(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手がジャイアンツ戦に「1番・DH」として先発出場。前日のブレーブス戦に続き、この日も快音は響かず5打数無安打に終わりました。

初回、第1打席は右腕トレバー・マクドナルド投手のシンカーにファーストゴロ。1点ビハインドの3回、1アウト2塁の好機で迎えた第2打席は、6球目のシンカーを捉えきれずセカンドゴロに倒れます。5回の第3打席は低めの変化球に空振り三振。再び2アウト2塁のチャンス回ってきた6回の第4打席は、左腕のマシュー・ゲージ投手のストレートに対応しきれずセカンドゴロ。9回の第5打席は空振り三振に倒れるなど、相手投手陣を攻略できず。5打数ノーヒットでした。

7日のアストロズ戦で26打席ぶりの安打を放って以降、9日のブレーブス戦では決勝打を記録。3試合連続安打など復調の兆しを見せていた大谷選手ですが、前日から数えて現在は9打席連続無安打となっています。

特に5月に入ってからは苦しい状況が続いています。5月の成績は9試合の出場で36打数4安打、打率.111と低迷。昨季は15本塁打を記録した5月で大苦戦しています。