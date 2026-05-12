「Soundcore Boom Go 3i」

アンカー・ジャパンは、Soundcoreブランドより、手のひらサイズで最大40時間の長時間再生を実現したポータブルBluetoothスピーカー「Soundcore Boom Go 3i」を発売した。直販価格は8,990円だが、5月18日23時59分までは初回セールとして25％ OFFの6,742円で販売する。カラーはブラック、オフホワイト、ブルー、ピンク。

「コンパクトスピーカーの決定版」と位置づけるモデル。片手に収まるコンパクトさながら、独自技術「BassUp 2.0」により、迫力ある重低音を再生する。出力は15W。

通常利用時で最大24時間、エコモード時で最大40時間の連続再生が可能。スマートフォンへの給電も可能なため、モバイルバッテリーとしても活用できる。IP68の防塵・防水仕様で、浴室内やキッチンでも利用できる。

緊急時に使える機能として、電源ボタンを5回押すと92dBの警告音を鳴らす機能、離れていても声が届く、音声を増幅するボイスアンプ機能も備えた。

本体にはバッテリー残量や現在のモードを確認できるディスプレイを備えるほか、LEDライティング機能も搭載した。2台をペアリングしてステレオ再生するTWSモードが利用でき、Auracastにより3台以上の複数台ペアリングにも対応する。

可動式シリコンストラップを備え、本体を好きな場所に吊るしたり、固定したりできる。外形寸法は約46×102×106mm、重さは約380g。