bb.q オリーブチキンの新作マンゴーラッシー♡初夏限定の贅沢ドリンク登場

韓国No.1フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ」から、初夏にぴったりな限定ドリンク「プレミアムマンゴーラッシー」が2026年5月14日（木）より登場します♡濃厚なマンゴーの甘みと、ラッシーのまろやかさを贅沢に楽しめる一杯は、暑くなるこれからの季節にぴったり。ごろっとした果肉感も楽しめる、満足感たっぷりのトロピカルドリンクに注目です。

濃厚マンゴーを楽しむ贅沢ラッシー

「プレミアムマンゴーラッシー」は、bb.qプレミアムドリンクシリーズ第二弾として発売される季節限定メニューです。価格は580円（税込）。全国の「bb.q オリーブチキンカフェ」各店舗にて販売されます。

今回の新作では、毎年人気のマンゴーラッシーをさらにアップデート。

フルーツ本来の香りや色合いを活かした濃厚なマンゴーピューレに加え、自然派シロップ「メゾンルータン1883」マンゴーを使用することで、芳醇で華やかなマンゴーの風味をしっかり感じられる味わいに仕上げています。

ひと口飲むたび、ラッシーのまろやかさとマンゴーの濃厚な甘みが広がり、まるで南国リゾートにいるような気分に♪初夏のリフレッシュタイムにもぴったりの一杯です。

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2種のマンゴー果肉を贅沢にトッピング

仕上げには、濃厚な甘さが特長の「アンコールマンゴー」と、すっきりとした後味が魅力の「ペリカンマンゴー」をトッピング。異なる味わいのマンゴーを一度に楽しめる、贅沢感あふれるドリンクになっています。

ごろっとした果肉感がアクセントになり、最後まで飽きずに楽しめるのも魅力。ドリンクでありながらデザート感覚でも味わえるので、自分へのご褒美にもおすすめです。

また、コンボやセットメニューのドリンクとしても選択可能で、セット価格に＋280円（税込）で変更できます。フライドチキンやサイドメニューと合わせれば、より満足感のあるカフェタイムを楽しめそうです。

初夏限定の特別な味わいに注目

これからの暑い季節に向けて、爽やかで濃厚な味わいを楽しめる「プレミアムマンゴーラッシー」。マンゴー好きはもちろん、フルーティーなドリンクが好きな方にもぴったりの限定メニューです♡

全国のbb.q オリーブチキンカフェで楽しめるので、お買い物の合間や友人とのカフェタイムにもぜひチェックしてみてください。期間限定ならではのトロピカルな味わいで、初夏気分を満喫してみてはいかがでしょうか。