TWS（トゥアス）の新曲「You、You」が、韓国のメジャー音楽番組で2冠となった。8日に韓国公営放送KBS2TVの「ミュージックバンク」1位に続き、10日には地上波テレビ局SBSの「人気歌謡」でもトップに立った。

SBSで1位になり、ステージに立ったTWSは「今回のアルバムは、本当に切実な思いで準備した。その真心が届き、良い結果につながったと思います」と感想を述べた。同番組は、メンバーのSHINYU（シニュ＝22）が司会を務めており「シニュ兄さんが司会する場所で1位を取れたことは、さらに意義深いです」と続けた。

韓国メディアのスポーツ東亜は12日「止まらないヒット軌道爆走」の見出しで「波及効果はオンラインでもそのまま現れた。SBSの放送直後、Xのリアルタイムトレンドには『TWS1位』や『YouYou2ndWin』などの関連キーワードが上位に並んだ」と伝えた。

同曲が収録された5枚目ミニアルバム「NO TRAGEDY」は、発売から4日で100万枚が売られ、ミリオンセラーとなった。リリースから1週間の初動販売枚数は、111万2770枚を記録し、自己最高記録を更新した。