富士通が管理する営業秘密を不正に複製したとして、元子会社社員の男が逮捕されました。

不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたのは、富士通の子会社「富士通Japan」の元社員・高橋佑介容疑者（38）です。

高橋容疑者は去年2月から3月までの間、当時勤務していた富士通Japanの事務所内で、富士通が営業秘密として管理していたファイルデータ、あわせて26点を不正に複製し、取得した疑いがもたれています。

警察によりますと、去年12月に、富士通から警察に「元社員が営業秘密を盗んでいる」と相談したことで事件が発覚。不正に複製されたファイルデータの中には、商談の方針が記された資料や顧客向けのプレゼン資料などが入っていて、高橋容疑者はこのデータを私用のメールアドレス宛に送信し持ち出したとみられています。

高橋容疑者は去年3月に退職し物流関連会社に転職していて、調べに対し、「転職活動をするにあたって、自分のやっていた業務を説明するためだった」などと容疑を認めているということです。