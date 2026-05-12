マネーフォワードからの発表です。

【映像】マネーフォワードの発表

「銀行口座連携の順次再開に関するお知らせ（第三報）

改めまして、この度の銀行口座等の連携機能の一時停止により、当社グループサービスをご利用中のお客さま、ならびに各提携金融機関さまをはじめとする関係者の皆さまに多大なるご不便とご心配をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。

2026年5月11日（月）に公表いたしました第二報にてご報告の通り、本事象に対する技術的な安全性の確認および追加のセキュリティ対策を実施し、提携金融機関さまとの協議を進めてまいりました。

最終確認が完了した金融機関さまにおかれましては、本日より連携を再開いたしました。今後、その他の金融機関さまにおかれましても、最終確認がとれ次第、順次連携再開してまいります。

各金融機関の連携再開状況に関する最新情報につきましては、以下のサポートサイトにて随時更新してお知らせいたします。

・『マネーフォワード クラウド』サポートサイト

・『マネーフォワード ME』サポートサイト

当社グループでは引き続き、安全性の一層の強化および再発防止に向けた取り組みを進めてまいります」

（『ABEMA NEWS』より）