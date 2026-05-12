豪ドル円、NZドル円も、円買い受けていったん下げる＝オセアニア為替概況



豪ドルは対ドルで0.7550台から0.7522ドルを付けた。NZドルは0.5960ドル台から0.5950ドル割れを付けた。豪ドルやNZドルには目立った材料がなく、中東情勢をにらんだドル全面高が重石。

対円では円安を受けてしっかりした動きを見せた後、ドル円が急落したことで、豪ドル円は114円台から113.42円まで、NZドル円は93.95円から93.40円までの下げとなった。こちらも豪ドルやNZドル自体の動きではなく、円の動きが主導。



＊今週の主な予定

豪州

05/12 10:30 NAB企業景況感 （4月）結果3.0 前回 6.0

05/13 10:30 賃金指数 （2026年 第1四半期） 予想 0.8% 前回 0.8% （前期比）

05/13 10:30 賃金指数 （2026年 第1四半期） 予想 3.4% 前回 3.4% （前年比）



NZ

05/13 12:00 2年インフレ予想 （2026年 第2四半期） 前回 2.37%

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