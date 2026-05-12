これからの予定【経済指標】
【スイス】
生産者輸入価格（4月）15:30
予想 N/A 前回 0.2%（前月比)
【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（5月）18:00
予想 N/A 前回 -17.2
【南アフリカ】
雇用統計（2026年 第1四半期）18:00
予想 N/A 前回 31.4%（失業率)
製造業生産高（3月）20:00
予想 0.6% 前回 -2.2%（前月比)
【インド】
消費者物価指数（CPI）（4月）19:30
予想 3.7% 前回 3.4%（前年比)
【メキシコ】
鉱工業生産指数（3月）21:00
予想 -0.4% 前回 0.4%（前月比)
予想 -1.2% 前回 -1.3%（前年比)
【米国】
消費者物価指数（CPI）（4月）21:30
予想 0.6% 前回 0.9%（前月比)
予想 3.7% 前回 3.3%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.7% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
※予定は変更されることがあります。
生産者輸入価格（4月）15:30
予想 N/A 前回 0.2%（前月比)
【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（5月）18:00
予想 N/A 前回 -17.2
【南アフリカ】
雇用統計（2026年 第1四半期）18:00
予想 N/A 前回 31.4%（失業率)
製造業生産高（3月）20:00
予想 0.6% 前回 -2.2%（前月比)
【インド】
消費者物価指数（CPI）（4月）19:30
予想 3.7% 前回 3.4%（前年比)
【メキシコ】
鉱工業生産指数（3月）21:00
予想 -0.4% 前回 0.4%（前月比)
予想 -1.2% 前回 -1.3%（前年比)
【米国】
消費者物価指数（CPI）（4月）21:30
予想 0.6% 前回 0.9%（前月比)
予想 3.7% 前回 3.3%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.7% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
※予定は変更されることがあります。