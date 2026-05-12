【スイス】
生産者輸入価格（4月）15:30
予想　N/A　前回　0.2%（前月比)

【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（5月）18:00
予想　N/A　前回　-17.2

【南アフリカ】
雇用統計（2026年 第1四半期）18:00
予想　N/A　前回　31.4%（失業率)

製造業生産高（3月）20:00
予想　0.6%　前回　-2.2%（前月比)

【インド】
消費者物価指数（CPI）（4月）19:30
予想　3.7%　前回　3.4%（前年比)

【メキシコ】
鉱工業生産指数（3月）21:00
予想　-0.4%　前回　0.4%（前月比)
予想　-1.2%　前回　-1.3%（前年比)

【米国】
消費者物価指数（CPI）（4月）21:30　
予想　0.6%　前回　0.9%（前月比)
予想　3.7%　前回　3.3%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　2.7%　前回　2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

※予定は変更されることがあります。