16:00 ベッセント米財務長官と高市首相、会談

16:15 NY連銀総裁、独連銀総裁、NZ中銀総裁「不確実性が高まる時代における金融政策」出席

18:30 チャーマーズ豪財務相、政府予算案発表

19:00 ドレンツ・スロベニア中銀総裁、金融会議出席



13日

0:00 米NY連銀「家計債務と信用に関する四半期報告」

2:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）

米10年債入札（420億ドル）



ベッセント米財務長官、片山財務相、赤沢経産相らと会談

EU外相理事会

EUエネルギー相非公式会合



※予定は変更されることがあります。

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