テクニカルポイント ユーロドル、次の展開を探る１．１８００が抵抗水準 テクニカルポイント ユーロドル、次の展開を探る１．１８００が抵抗水準

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テクニカルポイント ユーロドル、次の展開を探る１．１８００が抵抗水準



1.1849 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1816 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1758 現値

1.1746 一目均衡表・雲（上限）

1.1740 21日移動平均

1.1732 10日移動平均

1.1726 一目均衡表・転換線

1.1710 100日移動平均

1.1687 一目均衡表・基準線

1.1684 200日移動平均

1.1663 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1614 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1547 一目均衡表・雲（下限）



ユーロドルは4月中盤にかけての上昇トレンド示現後は、流れが明確ではなくなっている。心理的水準1.1800が上値抵抗となる一方、下値は200日線1.1684付近が支持水準となっている。RSI（14日）は55.4とわずかに買いバイアスが優勢。足元の水準の直下には一目均衡表の雲上限が位置しており、短期サポート水準として機能するのかどうかを確認したいところだ。

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