テクニカルポイント　ユーロドル、次の展開を探る１．１８００が抵抗水準

1.1849　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1816　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1758　現値
1.1746　一目均衡表・雲（上限）
1.1740　21日移動平均
1.1732　10日移動平均
1.1726　一目均衡表・転換線
1.1710　100日移動平均
1.1687　一目均衡表・基準線
1.1684　200日移動平均
1.1663　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1614　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1547　一目均衡表・雲（下限）

　ユーロドルは4月中盤にかけての上昇トレンド示現後は、流れが明確ではなくなっている。心理的水準1.1800が上値抵抗となる一方、下値は200日線1.1684付近が支持水準となっている。RSI（14日）は55.4とわずかに買いバイアスが優勢。足元の水準の直下には一目均衡表の雲上限が位置しており、短期サポート水準として機能するのかどうかを確認したいところだ。