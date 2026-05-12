山崎賢人、今年は“料理”に意欲「おいしいご飯を自分でつくりたいです」
俳優の山崎賢人（31／※崎＝たつさき）が12日、東京・ウブロ銀座ブティックで行われた『ウブロ ビッグ・バン リローデッド』ローンチイベントに登壇。挑戦したいことを明かした。
【写真】うっとり…300万超の腕時計をつけて登場した山崎賢人
スイスの高級腕時計「ウブロ」のブランドアンバサダーとして登場した山崎。ブランドが掲げる“挑戦”の精神にちなんで、これからチャレンジしてみたい仕事を聞かれると、「うーん」と悩んだ末、「おいしいご飯を自分でつくりたいです」とにっこり。「料理を頑張ろうかなと思いました。今年」と続けた。
今年以降も出演作が続々放送・公開予定の山崎は、司会から「（多忙で）なかなか時間ないですよね」と問いかけられると、「はい」と苦笑い。「キャンプも趣味なので、そこに料理も必要じゃないですか。そこにあわせてタレから作ってみたりとかやってみたいなと思います」と想像をふくらませていた。
【写真】うっとり…300万超の腕時計をつけて登場した山崎賢人
スイスの高級腕時計「ウブロ」のブランドアンバサダーとして登場した山崎。ブランドが掲げる“挑戦”の精神にちなんで、これからチャレンジしてみたい仕事を聞かれると、「うーん」と悩んだ末、「おいしいご飯を自分でつくりたいです」とにっこり。「料理を頑張ろうかなと思いました。今年」と続けた。
今年以降も出演作が続々放送・公開予定の山崎は、司会から「（多忙で）なかなか時間ないですよね」と問いかけられると、「はい」と苦笑い。「キャンプも趣味なので、そこに料理も必要じゃないですか。そこにあわせてタレから作ってみたりとかやってみたいなと思います」と想像をふくらませていた。