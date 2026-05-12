『週刊SPA!』5月19日号に登場するあゆの　撮影／岡本武志　ヘアメイク／市嶋あかね　スタイリング／田中あゆ美

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　コスプレイヤーとして活躍するあゆのが、『週刊SPA!』5月19日号の「推し撮」に登場した。テーマは“部活”、ロケ地は体育館、衣装はバレーボールユニフォームという設定で撮影が行われた。

【別カット】髪を結び…童顔ながらに美ボディを披露した真奈も登場

　圧巻のむちむちボディで人気を集めるあゆのが、バレー合宿をイメージしたシチュエーションで存在感を発揮。誌面では、躍動感あふれるカットとともに、等身大の魅力が引き出されている。バレーボールユニフォーム姿による新鮮なビジュアルが見どころだ。

　同号には一ノ瀬瑠菜、真奈、あゆのが登場し、多彩なグラビア企画を展開している。