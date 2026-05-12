『虎に翼』など朝ドラ・大河常連の俳優、結婚・出産を発表 『ドクターX』看護師役も…江守沙矢が報告「ハイリスクな妊娠・出産」を経て
俳優の江守沙矢（37）が12日、自身のSNSを更新し、結婚と第1子出産を発表した。
【写真】手が小さい！うまれたばかりの赤ちゃんを公開した江守沙矢
「私、江守沙矢は結婚し、2026年2月24日に第一子を出産いたしました」と明らかにし、「本来であればもっと早くお伝えしたかったのですが、 直近で子宮の手術を経験していたためハイリスクな妊娠・出産ということもあって、 まずは母子の健康を最優先に考え、無事に産まれてから落ち着いたタイミングで…と慎重に判断させていただきました」と報告。
そして「SNS低浮上の中、急なお知らせで驚かせてしまったかもしれませんが、 事情を汲んで見守ってくださった関係者の皆様、 そして変わらず支えてくださったファンの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです」と心境をつづった。
「これからも俳優としてのお仕事は変わらず続けてまいります。 母になった経験を力に変えて、より一層深みのある表現をお届けできるよう精進していきますので、新しい一歩を踏み出す私を、 温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
江守は1988年10月15日生まれ、埼玉県出身。NHK連続テレビ小説『虎に翼』 鈴木博子役をはじめ、『まれ』『とと姉ちゃん』にも出演。大河ドラマも『軍師勘兵衛』『麒麟がくる』『青天を衝け』と多数出演。また、『ドクターX 〜外科医・大門未知子〜』看護師・鈴木ひとみ役をはじめ、映画・舞台など多彩に活躍している。
【写真】手が小さい！うまれたばかりの赤ちゃんを公開した江守沙矢
「私、江守沙矢は結婚し、2026年2月24日に第一子を出産いたしました」と明らかにし、「本来であればもっと早くお伝えしたかったのですが、 直近で子宮の手術を経験していたためハイリスクな妊娠・出産ということもあって、 まずは母子の健康を最優先に考え、無事に産まれてから落ち着いたタイミングで…と慎重に判断させていただきました」と報告。
「これからも俳優としてのお仕事は変わらず続けてまいります。 母になった経験を力に変えて、より一層深みのある表現をお届けできるよう精進していきますので、新しい一歩を踏み出す私を、 温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
江守は1988年10月15日生まれ、埼玉県出身。NHK連続テレビ小説『虎に翼』 鈴木博子役をはじめ、『まれ』『とと姉ちゃん』にも出演。大河ドラマも『軍師勘兵衛』『麒麟がくる』『青天を衝け』と多数出演。また、『ドクターX 〜外科医・大門未知子〜』看護師・鈴木ひとみ役をはじめ、映画・舞台など多彩に活躍している。