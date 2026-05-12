横浜BCがキーファー・ラベナの退団発表…所属2年目は11.9得点3.2アシスト記録

5月12日、横浜ビー・コルセアーズは、アジア特別枠選手のキーファー・ラベナが、2025－26シーズン限りで契約満了となり退団することを発表した。

32歳のラベナは183センチ82キロのポイントガード兼シューティングガード。フィリピン代表の司令塔として国際大会でも活躍し、“フィリピンの英雄”とも称される実力者。2021－22シーズンから滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）の一員としてBリーグデビューすると、2024－25シーズンから横浜BCに移籍した。

加入2年目だった今シーズンは、B1リーグ戦の全60試合に出場し、1試合平均22分19秒のプレータイム、11.9得点、1.8リバウンド、3.2アシスト、3ポイント成功率37.3パーセントを記録した。

今回の発表に際して、ラベナは「この2年間、私にとって横浜がホームのような存在となってくれたことに心から感謝しています！ビーコルファン・ブースターの皆さんの前でプレーできたことは本当に素晴らしい経験でした。また皆さんにお会いできる日を楽しみにしています」と、クラブを通じてコメントした。

なお、ラベナは同日付で自由交渉選手リストに登録。今後は他クラブとの契約が可能となる。





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