12日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比9.5％増の3914億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.5％増の2951億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００ <1593> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ ガバナンス・クオリティー <2636> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） <2634> 、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> など67銘柄が新高値。グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 <2528> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＺＡＭ 海外債券（為替ヘッジなし） <539A> 、ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超（為替ヘッジあり） <183A> など47銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が12.66％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が5.97％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が5.49％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が3.83％高、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> が3.48％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債 ７－１０ <2092> は8.26％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は6.23％安、グローバルＸ 日経２２５カバード・コール <2858> は5.26％安、ＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> は4.61％安、ＮＥＸＴ 東証グロース市場２５０ <2042> は3.70％安と大幅に下落した。



日経平均株価が324円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2075億2400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2237億3300万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が214億4700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が168億7000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が126億800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が125億4400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が84億1400万円の売買代金となった。



株探ニュース