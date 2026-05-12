ＬＩＦＵＬＬ <2120> [東証Ｐ] が5月12日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結最終利益は前年同期比58.5％減の15.4億円に大きく落ち込んだが、通期計画の19億円に対する進捗率は81.3％に達し、5年平均の68.5％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結最終利益は前年同期比77.7％減の3.5億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比76.3％減の7.9億円に大きく落ち込んだが、売上営業利益率は前年同期の12.7％→14.8％に上昇した。



株探ニュース