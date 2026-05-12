タレント・千秋が１１日、ＳＮＳを更新。社会人になった娘が、初任給でプレゼントをくれ、ご飯をご馳走してくれたことを明かした。

千秋はココリコ・遠藤章造と２００２年７月に結婚し、０３年５月に第１子長女を出産したが、０７年１２月に離婚。１６年に１５歳下のテレビ局勤務の男性と再婚したが、２４年１０月、「ずっと前」という、数年前に離婚していたことを公表した。

「娘が初任給でプレゼントをくれました。びっくりした！前から気になっていた海外ブランドのアクセサリーでした。娘にその話はしたことがなかったのに『きっとママが好きそう』と選んだんだって。可愛い。私のことをよく見てくれているんだなあ。宝物です。」としみじみ投稿。

「それからある日、ご飯を食べに行った帰り際、『今日は私が』と大人みたいなことを言うので驚いて『え、なんで？』と言うと、『初任給もらったからね、ママにごちそうしたいの』って。先にレストランを出て、目を細めたのは太陽が眩しかったからです。」と初任給でご飯をご馳走してくれたことに胸がいっぱいになったことを明かした。

このほど２３歳の誕生日を迎えた娘に「毎日楽しそうで何より。 幸せ」と思いを伝えている。