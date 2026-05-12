女優の松本若菜（４２）が１２日、都内で行われた「ＢＩＺＴＥＬ ２０周年記念 新ＣＭ発表会」に出席した。

クラウド型コールセンターシステム「ＢＩＺＴＥＬ（ビズテル）」は、松本を起用した新ＣＭ「ＢＩＺＴＥＬ 深堀りしちゃいます！篇」を公開する。

松本は２０２２年から同社のＣＭに出演。ＢＩＺＴＥＬとともにこれまでの歩みを振り返る場面では、自身の「俳優としてのターニングポイント」を回想した。

松本は２０１７年に開催された「ヨコハマ映画祭」で助演女優賞を受賞したときのことを挙げて「私は、この世界にいても、日の目を浴びないまま終わるのかな？と自問自答していた時期だった。賞をいただいたとき、初めて存在意義といいますか、ここにいていいんだって答えになった年」としみじみ。そこから活動の幅を広げてきたことを踏まえて「名前を覚えていただくことも多くなった。毎日がより楽しく、お芝居をしていて『こうなりたい』という目標も見えたりして。充実した日々になりました」と笑顔を浮かべた。

そんな松本も、来年でデビューから２０周年を迎える。「役名がない役や、後ろ姿しか映らなかった時の悔しさ。そういう時があったからこそ、今はがむしゃらにできている」と振り返りつつ「今まで悩み続けてた日々の自分に『頑張りな』って声かけてあげたい。２０周年迎える今だからそう思いますね」とほほえんだ。