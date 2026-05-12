デュア・リパ、サムスンを提訴 テレビの箱に無断で肖像を使用 約24億円の損害賠償求める
英歌手のデュア・リパが、肖像を無断でパッケージに使用したとして、韓国の大手家電メーカー、サムスン電子を相手取り、1500万ドル（約24億円）の損害賠償を求める訴訟を起こした。
【写真】デュア・リパ、ネイキッドドレスで婚約者と登場 後ろ姿も大胆
Varietyによると、サムソンは昨年から、テレビの段ボール箱にデュアの画像を無断で掲載。この事実を知った彼女は、同社に使用中止を求めたものの、「冷淡で無神経」な対応を取られた上、要求を拒否されたと主張しているという。著作権やカリフォルニア州のパブリシティ権法、連邦ランハム法、商標権などが侵害されたとして、カリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所に提訴した。
訴状によれば、テレビのパッケージに使用されたのは、2024年にオースティン・シティ・リミッツ・ミュージック・フェスティバルで撮影された写真で、デュア本人が権利を所有しているものだという。さらに、「テレビを買うつもりは全くなかったのに、箱を見て買うことにした」「デュア・リパが載っているからあのテレビ買う」など、X（旧ツイッター）に投稿されたコメントを引用し、彼女が製品を推薦しているかのような印象を与えることで、同社が利益を得たと訴えている。
これに対しサムソンは、画像はコンテンツパートナーの一社から提供されたものであり、同社から使用許可を得ていると保証されていたと述べ、デュア側の主張を否定。その上で、解決に向けて協力する用意があるとしている。
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Varietyによると、サムソンは昨年から、テレビの段ボール箱にデュアの画像を無断で掲載。この事実を知った彼女は、同社に使用中止を求めたものの、「冷淡で無神経」な対応を取られた上、要求を拒否されたと主張しているという。著作権やカリフォルニア州のパブリシティ権法、連邦ランハム法、商標権などが侵害されたとして、カリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所に提訴した。
これに対しサムソンは、画像はコンテンツパートナーの一社から提供されたものであり、同社から使用許可を得ていると保証されていたと述べ、デュア側の主張を否定。その上で、解決に向けて協力する用意があるとしている。