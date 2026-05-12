◆パ・リーグ ソフトバンク―西武（１２日・みずほＰａｙＰａｙ）

ソフトバンク・小久保裕紀監督が試合前に取材に応じ、ＤｅＮＡからトレードで加入する山本祐大捕手に大きな期待を寄せた。「横浜の正捕手ですから。打つ方も含めて期待しています。１３日に登録？ もちろんです。ユニホームも間に合うように。横浜で培ってきたプロ野球人生をホークスに捧げてもらう。イメージ？ セ・リーグでいちばんいいキャッチャー」と語った。

昨季から正捕手として起用してきた海野隆司は打力がネックで、今季も打率２割、１本塁打、６打点。小久保監督はビハインドの展開で、正三塁手の栗原陵矢を捕手に回す超攻撃的布陣のプランを練っていたが、いったん凍結の方向。「山本が来ると決まった時点でやめとこうと。打つ方であれだけ貢献してくれているので、栗原とその話はしました。やるべきではないという決断です」と語った。ただ、捕手２人制の場合の緊急時の第３捕手としての選択肢は残す方針だ。