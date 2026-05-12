プロボクシングのTMKジムは12日、大阪市内で会見を開き、元日本ヘビー級王者で、東洋太平洋クルーザー級6位の但馬ブランドンミツロ（31＝TMK）が7月11日に大和アリーナで開催される興行で、同級王者のムヘタル・マイヘムト（30＝中国）に挑戦することを発表した。

日本人が同王座を獲得すれば、2006年の高橋良輔以来、3人目の快挙。但馬も穏やかな口調に、ほとばしる闘志をこめた。

「20年ぶりということで、モチベーションは高い。プロボクサーになって4年。新しい但馬ミツロをリングで見せたい」

デビュー当時、120キロを超えていた体重は、クルーザー級への転向とともに大幅減量。現在、リミット（90・7キロ）も視界に入る96キロまで落としている。TMKジムへ移籍後は、元世界2階級制覇王者の亀田和毅のもとでメニューを消化。「必死に食らいついてやっている」と話す但馬の姿勢について、ジム関係者は「和毅と一緒に練習したら妥協もできないし、まだまだ伸びしろはある」と評価している。

昨年12月の前戦は、2回KO勝利。そのときセコンドについていた婚約者の千本瑞規さんは、この日の会見場にも姿を見せ、未来の夫をサポートした。

「結婚ですか？ベルトを獲って、安定したら、もちろん…」

男のケジメも視野に入れた大一番。但馬がボクサー人生最大の勝負に出る。