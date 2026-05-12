お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が11日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。嫌いなMCの特徴を語った。

この日は「芸人毒出しノート」企画。岩井が日頃感じているテレビや芸能界に対する「毒」をぶちまけ、MCの「とろサーモン」久保田、「ウエストランド」井口とトークに花を咲かせた。

2023年からフジテレビ「ぽかぽか」でコンビでMCを務めている岩井。井口に「お昼の帯やるようになって何か変わったことある？」と聞かれると「若手とか出てきて、出口は見えてないけど走り出すみたいなパターンありますよね。あれ生放送でやられちゃうと危険なので、ほんとやめてくれって思う」と、若手芸人の暴走に苦言。

さらに「一番面倒臭いのが『ワタナベお笑いNO.1決定戦』、これに優勝すると次の日に『ぽかぽか』に出られるっていう権利が得られるんですよ。それで出てこられるのが一番うっとうしい」と、事務所後輩の晴れの場にも関わらずバッサリ。これにMC2人は大爆笑。

「誰も知らないやつ出てきて、ノリとかネタとかやられても、いや、誰も知らない…」と当人とお茶の間との温度差を嘆いた。