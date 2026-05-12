乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集「好きのグラデーション」（DONUTS／主婦の友社から6月30日に発売）の先行カットが、12日までに公開された。

今回公開されたカットは、クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街を舞台に、“暮らすように旅する”をテーマに撮影された1枚。リラックス感がありながら、どこか色気を感じさせるシャツを羽織り、指先の体温で溶けたチョコレートをペロっとする瞬間を切り取った写真となった。

写真集は美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。「写真集を出すことが夢のひとつだった」といい、街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の魅力が詰められているという。

雑誌「Ray」のモデルも務め、洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを生かしたさまざまなショットに挑戦したという。

金川は18年11月、乃木坂46に4期生として加入。北海道出身で「きつねダンス」を踊る姿が話題になったことも。ファンからは「やんちゃん」の愛称でも親しまれている。