12日(火)は各地で気温が上がり、北海道では30℃に迫る暑さとなった所がありました。天気は広く晴れていますが、九州では雨が降りだしています。これまでの1日の天気を振り返ります。



■各地で夏の暑さに 北海道・美幌で29.1℃

12日(火)は九州〜北海道の広い範囲で晴れて、前日以上に気温が上がりました。

北海道の東部では、フェーン現象の影響で午前中から気温がぐんぐん上がり、今年一番の暑さになった所が多くなりました。

午後3時までの最高気温は、北海道・美幌で29.1℃、大分県・日田で28.5℃、北海道・北見で28.2℃、甲府で28.0℃、熊本で27.9℃など、前日より多い350を超える地点で25℃以上の夏日となっています。

【12日(火)の最高気温（午後3時まで）】※（）内は季節感

札幌 24.9℃（7月中旬）今年一番

仙台 23.5℃（6月下旬）

新潟 24.9℃（6月中旬）

東京 25.6℃（6月中旬）

名古屋 25.7℃（5月下旬）

大阪 26.2℃（5月下旬）

福岡 26.0℃（6月上旬）

まだ暑さに慣れていない時期ですので、こまめに水分補給をするなど熱中症に注意をしてお過ごしください。

■広く晴れるも…このあとは天気急変に注意

5時現在、本州付近は日本のはるか東の海上に中心を持つ高気圧にゆるやかに覆われて、九州から北海道にかけての広い範囲で晴れています。

ただ、上空の寒気や気圧の谷の影響で、このあとは大気の状態が不安定となりそうです。内陸を中心に、にわか雨や雷雨に注意が必要です。

特に東日本や東北南部の内陸は発雷確率が高くなっています。以下のような天気急変のサインに気をつけましょう。

【天気急変の前兆は？】

雷の音が聞こえたり、真っ黒い雲が近づいてきたり、急に冷たい風が吹いてきたりしたら、天気が急変するサインとなります。まもなく、激しい雨と雷がやってきます。竜巻などの激しい突風が起きるおそれもあります。すぐに頑丈な建物の中に避難するようにしてください。

ひとつの積乱雲による激しい現象は、30分〜1時間程度で弱まることが多いため、気象庁などの雨雲レーダーで状況を確認しながら安全な場所で積乱雲が過ぎ去るのを待ちましょう。

■梅雨前線は南下 沖縄本島は13日から梅雨の中休み

12日(火)は梅雨前線が沖縄の南の海上に南下して、沖縄では雨の降り方が弱まっています。ただ、前線の北側に低気圧が発生して、沖縄付近を通過しています。このため沖縄本島では夕方にかけて局地的な雷雨にご注意ください。

13日(水)には低気圧が離れていくため沖縄本島では晴れ間が期待できそうです。その後もしばらく晴れて、長い梅雨の中休みとなるでしょう。

■九州は天気下り坂 夜から雨に

九州は天気が下り坂です。佐賀や長崎では夕方から雨が降り出すでしょう。夜には九州のあちらこちらで雨や雷雨となりそうです。

九州ではこのあと13日(水)の明け方にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに注意が必要です。農作物や農業施設の管理に注意するとともに、危険を感じたら頑丈な建物の中に避難するようにしてください。

気象予報士 岡田沙也加