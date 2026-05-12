落語家の立川志らくが１２日、Ｘを更新。ＹｏｕＴｕｂｅでコラボしたヒカルについて「立川さぎ志として落語をやりたいとのこと！デビューさせましょう」とつづった。

志らくとヒカルは、ヒカルが自身のＹｏｕＴｕｂｅで「タモリさんは面白くない」と発言、それをきっかけに志らくがＸ上でヒカルと論争に。その後、連休中に志らくがヒカルを訪ね、ＹｏｕＴｕｂｅでのコラボを実現するという急接近ぶりだった。

その後、１２日に志らくはＸで「ヒカルさんが立川さぎ志として落語をやりたいとのこと！デビューさせましょう！」と投稿。ダウンタウンの松本人志も落語に興味をしめしているとし「落語界に激震」ともつづった。

ヒカルはこの志らくの投稿をリポストし「今朝キャスで話してたことが実現するかもしれない笑 めちゃくちゃ長文のＬＩＮＥを志らくさんにダメ元で送ってみたら凄いことになりそうです。人生何が起こるか分からない。だからこそ面白い」と投稿した。

志らくはその後もＸでの投稿を続け「立川さぎ志っていうネーミングがセンスいい。一度聞いたら忘れない。自虐も含まれている」と投稿。

続けて「ヒカル落語家デビューに反対する人がいるが、全く落語界の現状を分かっていない」とバッサリ。「私は現在、落語滅亡論を書いている。もし、ヒカルくんが落語をやったらどれだけの人が落語に感心を持つことになると思う？私がテレビに出ているのは落語を広めるためだよ。ＹｏｕＴｕｂｅをやるのも同じ」とし、「ヒカルくんが落語をやりたいと思ったのは、かっこいい、面白い、これを自分のファンに聴かせたいと思ったからこそ。その情熱を私が受け止めただけ」とした。

反対する理由はなにもないとし「伝統云々という人は落語を愛しているように見えるが落語を滅ぼす人だと断言する」とキッパリ。また反対する落語家についても「間違いなく売れていない才能のない、伝統にしがみついている連中だけ。そんな人たちの言葉は無視すればいい。声がデカくなってきたら、黙れとおどかせばいい」と主張していた。